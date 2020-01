Tre søstre rejser kritik af Blomstergården, efter deres far døde på en af plejecentrets midlertidige pladser efter bare 16 dage. Men i Slagelse Kommune forsikrer man, at forholdene er i orden. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kommune efter kritik af dødsfald: - Vi har utrolig få klager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune efter kritik af dødsfald: - Vi har utrolig få klager

Det billede, som pårørende til nu afdøde 88-årige Andreas Roelsgaard, tegner af Blomstergården, genkendes langt fra, fastslår centerchef for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune.

Slagelse - 27. januar 2020 kl. 15:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da 88-årige Andreas Roelsgaard i 16 dage var placeret på en midlertidig genoptræningsplads, fortalte hans døtre flere gange før hans død, at de var utilfredse. Her blev de inviteret til dialog, men afslog.

Sådan forklarer centerchef for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune, Charlotte Kaaber. Hun udtaler sig på vegne af de midlertidige pladser på plejecentret Blomstergården, som søstrene Mette, Julie og Birgitte Roelsgaard i dag retter kritik af.

Samtidig slår centerchefen fast, at hun langt fra genkender det billede, der tegnes af stedet.

- Vi har utrolig få klager på de midlertidige pladser. I år (2019 til og med oktober, red.) har vi haft tre klager. Og ingen af dem har været skriftlige. Det har været tilfælde, hvor vi har taget pårørende ind til en samtale, og så er det blevet løst der, siger Charlotte Kaaber til Sjællandske og peger på, at manglende dialog og forventningsafstemning med de pårørende har været årsag til, at det er gået galt i den konkrete sag.

Lytter til borgernes ønsker På de midlertidige pladser er der ugentligt besøg af en læge, som også har været inde over nævnte forløb. Samtidig understreger centerchefen, at det ikke er kutyme at lægge borgere i seng klokken 19, og at alle borgere på de midlertidige pladser bliver tilbudt at spise og drikke sufficient kost.

»I begge tilfælde følger man dog borgernes ønsker«, fortæller Charlotte Kaaber. Hun er derfor ked af, at døtrene til Andreas og Else Roelsgaard har haft meget forskellige oplevelser af henholdsvis Blomstergården og Bjergbyparken.

- Nu kan jeg jo desværre ikke tage deres oplevelse fra dem. Men strategisk og organisatorisk har de samme udgangspunkt på de midlertidige pladser. For det er klart, at kvaliteten skal være den samme uanset, hvor man er i kommunen, slår Charlotte Kaaber fast.

Har fokus på personale Selv om der ikke er noget krav om, at medarbejdere på landets midlertidige pladser skal have en bestemt uddannelse, forsikrer centerchefen samtidig, at Slagelse Kommune altid ansætter fagligt kvalificeret personale. Kun enkelte gange bruges der ufaglærte vikarer - og det er altid sygeplejerskerstuderende, lyder det.

Derudover vil kommunen i 2020 i forbindelse med sammenflytningen af de midlertidige pladser på Blomstergården ansætte sygeplejersker til både aften- og nattevagter, ligesom SSA-elever over 25 år vil modtage voksenelevløn for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere til området.

På den politiske fløj afventer formand for kommunens forebyggelses- og seniorudvalg, Ali Yavuz (S), i den konkrete sag afgørelsen fra Styrelsen for Patientklager. Frem til afgørelsen falder, læner han sig derfor op ad den vurdering af forløbet, centerchefen har givet.

Han gør samtidig opmærksom på, at der kan være mange årsager til, at en borger på en af kommunens midlertidige pladser går bort. Langt de fleste er nemlig ældre, multisyge borgere, og derfor er »risikoen for, at de går bort, langt større end den almene befolkning.«

Fastholder serviceniveau - Jeg vil i denne sammenhæng pointere, at vi ikke har slækket på vores serviceniveau, og i budgetaftalen for 2020 står, at vi som minimum skal fastholde vores serviceniveau, skriver Ali Yavuz i en mail til Sjællandske. Udvalgsformanden ser desuden frem til samlingen af de midlertidige pladser på Blomstergården, hvor der fra 1. januar også er blevet ansat en udviklingssygeplejerske til plejecentrene på tværs. Begge dele skal være med til at sikre et godt kompetenceniveau, siger han.

- Vi er politisk løbende i dialog med områderne. Vi får tilbagemeldinger på de borgertilfredshedsundersøgelser, der bliver lavet i hele ældreplejen. Dem følger vi tæt. Derudover er vi overbeviste om, at vi ved at samle kompetencerne på de midlertidige pladser et sted i kommunen også får de bedst mulige forhold for borgerne, understreger Ali Yavuz.

relaterede artikler

Søstre i sorg: Plejecenter slog vores far ihjel på 16 dage 27. januar 2020 kl. 05:34