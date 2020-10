Her et billede fra Trelleborg Friskole, hvor flere børn er plaget af mandens facon. Der er udbredt bekymring, lyder det.

Kommune afviser at opsøge dømt krænker: Skal han have hjælp, må han selv henvende sig

Målet er dog at få kontakt til en dreng, som han tidligere er dømt for at have krænket. En dom, han har afsonet, og hvor han i januar i år blev løsladt.

Manden er persona non grata i området ved Trelleborg Friskole lidt uden for Slagelse, hvor han opsøger drenge i pubertetsalderen. Dem vil han være venner med og betaler gerne med både penge, knallerter og lydanlæg.

En 61-årig mand og bror til børnelokker fortæller i Sjællandske lørdag, at hans lillebror har brug for hjælp.

Kommune: Ikke vores opgave

Både skole og forældre mener ligesom broren, at manden er syg og har brug for hjælp.

Politiet kan dog intet gøre. Det eneste, der er muligt herfra, skal ske i form af forebyggende indsatser, dialog og udstedelse af bøder, når manden for Gud ved hvilken gang overtræder de tilhold, han har fået. Altså forbud mod at kontakte i hvert fald to drenge på Trelleborg Friskole, hvilke han blæser på.

Skal han have hjælp, skal han selv henvende sig, lyder det i et svar fra Slagelse Kommune, der ikke ser det som en opgave at opsøge borgere, der opfører sig som beskrevet i Sjællandske.

- Vi betragter det som en politiopgave at være opsøgende og afklare, i hvilken udstrækning der er tale om mulige strafbare forhold. På nuværende tidspunkt vil vi anbefale, at friskolen tager dialogen med politi og eventuelt forældre og børn i forhold til at skabe den nødvendige tryghed, lyder det i et kommunalt svar til avisen.

- Hvis dog skolen ønsker sparring og bistand i forhold til håndtering af denne situation, stiller vi gerne vores kompetencer i skoleafdelingen til rådighed, lyder det endvidere i svaret, hvor det slås fast, at hvis vedkommende skal have hjælp, så skal han selv henvende sig.

- I forhold til borgere, der oplever sig psykisk udfordret på en måde, så de ønsker hjælp, kan vi henvise til Psykiatrien eller Slagelse Kommunes socialpsykiatri.