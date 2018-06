Kommunale job bliver i Korsør: Bibliotek flytter til kulturhus

Formand for udvalget Villum Christensen (LA) bekræfter over for Sjællandske, at det drejer sig om flytningen af de 70-80 kommunale arbejdspladser fra Korsør Rådhus i forbindelse med, at Søfartsstyrelsen flytter ind.

- Jeg kan ikke gå i detaljer, blot bekræfte at planerne om at flytte biblioteket til Korsør Kulturhus samt udnyttelse af ledig plads i administrationsbygningen på Dahlsvej er i spil for at sikre, at vi ikke flytter job ud af Korsør, når Søfartsstyrelsen flytter ind, siger Villum Christensen. Han tilføjer, at det handler om fortætning og bedre udnyttelse af de bygnings-kvadratmeter, som kommunen råder over, hvorfor der også vil være tale om at spare penge, når bygningerne udnyttes bedre ved at flytte flere medarbejdere ind i dem.