Se billedserie Indtil videre er samtlige 130 medarbejdere i SK Forsyning blevet bedt om at arbejde hjemmefra - undtagen de medarbejdere, som udfører kritiske funktioner. Foto: Malene Sadowski

Send til din ven. X Artiklen: Kommunale chefer testet positive efter to-dages møde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kommunale chefer testet positive efter to-dages møde

Søndag aften fik tre medarbejdere fra SK Forsyning at vide, at de er testet positive for corona efter et chefmøde på Vilcon ved Slagelse. - Medarbejderne har det fint, men for at være på den sikre side har vi bedt samtlige 130 medarbejdere om at arbejde hjemmefra indtil videre, oplyser Malene Sadowski fra SK Forsyning.

Slagelse - 20. april 2021 kl. 06:45 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

Tre nøglepersoner i chefgruppen hos SK Forsyning er testet positive for corona efter et chefmøde på Vilcon Hotel & Konferencegaard i sidste uge. Det bekræfter kommunikationsmedarbejder Malene Sadowski fra SK Forsyning. Hun understreger, at de berørte medarbejdere har det godt, og at der ingen konsekvenser er for SK Forsynings kunder.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger