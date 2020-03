Kommunal opsang til svinemikler: Borgere skider på lukning af genbrugspladser

Genbrugspladserne fik kun lige sat kæden for indkørslerne, før svinemikler begyndte at kaste affald i naturen.

Det ærgrer Slagelse Kommunes entrenørchef, Peter Johansen, der kan konstatere, at visse borgere, der måske i øjeblikket har tid til at sortere affald grundet nedlukningen af Danmark, tilsyneladende skider på lukningen af genbrugspladser.

- I det øjeblik, vi lukker for privat adgang i en periode, så oplever vi en prompte reaktion med affald smidt i vores natur, på rastepladser, rundt om de kommunale skraldespande og på afsides vejstrækninger. Det er sørgeligt, at der ikke tages mere ansvar fra de her borgere, siger Peter Johansen, hvis medarbejdere har fundet affald mange steder - og ikke kun ved genbrugspladserne.

- Vi kører med reduceret mandskab grundet corona-situationen og prøver at sikre bedst muligt under de aktuelle omstændigheder med smitterisiko. Det er respektløst at efterlade affald, og i de her tider er det bare ekstra sløjt, mener Peter Johansen, der har svært ved at finde det gode argument for svineriet.