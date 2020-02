Kommunal boss ked af rygter: Beskyldes for sexchikane

Se billedserie Konstitueret arbejdsmarkedschef Henrik Skov beskyldes for at have befamlet kvindelige medarbejdere. Han afviser alle beskyldninger. Seminaret blev afholdt her på Comwell Klarskovgaard i Korsør.

Slagelse - 22. februar 2020 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rygter om konstitueret arbejdsmarkedschef Henriks Skovs uterlige optræden ved et seminar i januar har sendt ham til tjenstlig samtale for at udrede trådene.

Selv kalder kan beskyldninger om sexchikane for det pure opspind. Han kalder ydermere det faktum, at anonyme personer har sendt en skrivelse rundt - blandt andet til kommunens topledelse - for en hetz.

- Der er åbenbart nogle, der ikke mener, det er godt, at jeg er i den afdeling - og sådan er det. Men ligefrem at sende sådanne beskyldninger til pressen og min kæreste derhjemme, ligesom jeg erfarer, at der er taget kontakt til min tidligere arbejdsplads, er helt ude i hampen, mener chefen, der gerne redegør for, hvad der skete under det seminar på Comwell Klarskovgaard i Korsør tilbage i slutningen af januar.

Det er her, han beskyldes for blandt andet at have befamlet nogle kvindelige ansatte og kysset dem.

- Det, jeg beskyldes for, skal være sket i et fællesrum, hvor vi sidder alle sammen. Og ja, der er øl og vin på bordene - og nogle spiller billard, mens andre snakker. Vi sidder på et tidspunkt i en rundkreds, hvor vi er i gang med en navnegætteleg. Her skal jeg så gætte nogle navne, og der er altså en god stemning, konstaterer Henrik Skov, der er ked af, hvad han betragter som rygter.

- Hvis nogle har fået følelsen af, at jeg har været for tæt på, kan jeg kun beklage det. Men der er altså ikke sket noget, slår han fast.