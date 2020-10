Dette kort viser placeringen af de kommende boliger i seniorboligfælleskabet i midten og til højre, område B og C. Til venstre det afsatte areal til parcelhusgrunde i område A.

Kommende seniorboligfællesskab næsten udlejet

29 boliger næsten udlejet inden lokalplan sendes i høring. Projekt indebærer udbygning af vej forbi plejehjem og børnehave. Samt at område i Skælskør tages ud af kommuneplan.

Slagelse - 09. oktober 2020

En større udbygning i Kirke Stillinge er kommet et skridt videre. Det betyder dog samtidig, at et muligt byggeområde i Skælskør bliver taget ud af kommuneplanen.

Der er nemlig grænser for, hvor store arealer kommunen må udlægge til byggeri. Så skal udbygningen på et 3,5 hektar stort areal i Kirke Stillinge fremmes, hvilket politikerne i kommunens udvalg for miljø, plan og landdistrikter er stemte for, idet de har vedtaget at udsende en lokalplan for området i høring, så skal 3,5 hektar tages ud et andet sted.

Det bliver så et område i det sydøstlige Skælskør, hvor administrationen vurderer, at det kan lade sig gøre, idet der er nok rummelighed til udbygning i Skælskør. Det påpeges også, at det udtagne område ligger lige op til omfartsvejen Stigsnæs Landevej, og derfor .

- Vi kunne også have valgt andre udlagte områder i kommunen, for dem er der en del af, siger udvalgsformand Jørgen Grüner (SF).

Som tidligere nævnt er det John Møller Jensen fra HJ Huse og Hans Christian »Buller« Jensen, der står bag det nye projekt.

Næsten udlejet Det kommer til at indeholde 29 boliger i et seniorboligfællesskab. Desuden udlægges der ni parcelhusgrunde.

Seniorboligfællesskab kommer til at minde meget om det HJ Huse har haft stor succes med at opføre i Vemmelev.

Målgruppen for byggeriet er ikke mindst ældre i Stillinge, der ikke længere ønsker at bo i parcelhus, men gerne vil blive boende i området.

Og der er stor efterspørgsel efter boligerne.

John Møller Jensen fortæller, at 23 interesserede allerede har »sat sig« på, hvilke boliger de gerne vil leje sig ind i, og der er også en hel del, der har vist interesse for de sidste boliger.

Lokalplanen er nu sendt ud i høring i otte uger, og når den bliver godkendt, er maskinerne klar til at gå i gang med byggeriet.

- Vi satser på at starte 1. marts, og de første boliger skulle gerne være klar til indflytning indne jul 2021, siger John Møller Jensen.

Når seniorboligerne er klar, vil man tage fat på at byggemodne de ni parcelhusgrunde.

Håndtering af regnvand skal ske indenfor lokalplanområdet og indgå som et rekreativt element i boligområdet.

Udbygning af vej Lokalplanområdet er planlagt med en fælles parkeringsplads, som skal betjene områdets besøgende samt ansatte på plejecenteret og børnehaven.

Dette sker efter forslag fra John Møller Jensen som en løsning på de problemer, der kunne opstå ved at bilister skulle bakke ud på adgangsvejen fra børnehaven og plejecentret.

Under lokalplanprocessen er vejen fra Stillingevej og ind til området forbi børnehave og plejehjem også blevet en del af lokalområdet. Der er i planen fastsat nogle bestemmelser omkring vejen, som har det formål at sikre forhold for områdets bløde trafikanter og understøtte en sikker afvikling af trafikken.

John Møller Jensen oplyser, at han efter byggeriet vil give adgangsvejen nyt slidlag.

Udvalget for plan, miljø og landdistrikter anbefaler overfor byrådet, at der holdes borgermøde om planen i Kirke Stillinge Forsamlingshus 4. november klokken 18.30-20.00.