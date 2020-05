Kom til audition på Borreby

Nu har du chancen for at blive en del af Borreby festlige teatertradition, når teateret igen i år byder indenfor til Danmarks hyggeligste høstfest, med show, spisning, sang og dans på scenen. Showet spiller for tredje år i træk med den kendte revyskuespiller Jan Schou som idémand, instruktør og skuespiller - samt et dygtigt ensemble. Du bliver en del af et sjovt og engageret team med sjove, forfriskende og gode oplevelser. Hvem ved, måske kan det også være starten til at opfylde og udvikle dine scenedrømme?