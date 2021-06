Se billedserie Bildsø Koloni skal være naturhus under Slagelse Naturskole. Arkivfoto: Per Vagnsø

Send til din ven. X Artiklen: Koloni bliver naturhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Koloni bliver naturhus

Slagelse Kommune vil skille Bildsø Koloni fra forpagtningsaftalen om campingpladsen. Naturskolen vil bruge kolonien som »skov-laboratorie«. Ændringerne skal virke fra nytår.

Slagelse - 19. juni 2021 kl. 14:33 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Kolonien i skoven ved Bildsø Strand i Slgelse Kommune går en anderledes fremtid i møde. Kolonien er i dag en del af forpagtningsaftalen omkring Bildsø Camping, men nu har byrådets erhvervs- og teknikudvalg besluttet, at kommunens naturskole skal have kolonien som naturhus og »skov-laboratorie« for blandt andre folkeskolerne, ligesom såvel børnehaver som ældre på udflugt skal kunne tage på tur til et sted, hvor der også er mulighed for at komme indenfor i regnvejr.

- Der er rigtig stor efterspørgsel fra vores institutioner om at kunne komme ud og benytte kolonien som »naturbase« fremfor et »festhus« ude i skoven. Når kommunen skal bruge betydelige midler til renovering og vedligehold, er det svært foreneligt med privat forpagtning og kommercielle fester, siger udvalgsformand Villum Christensen (LA).

Han tilføjer, at den nye forpagtningsaftale for campingpladsen, som skal være på plads 1. januar næste år, vil rumme mulighed for, at forpagteren sikres en basisindtjening ved at stå for rengøring og tilsyn med kolonien.

Villum Christensen nævner samtidig de udviklings-muligheder, der ligger i, at kommuneplanen har udlagt området på den modsatte side af vejen til en eventuel udvidelse af campingpladsen.

Store udgifter forude - Der skal proppes rigtig mange penge i campingpladsen, som desværre er meget nedslidt og primært benyttes af fastliggere. Det er vigtigt for kommunen, at det kører, siger han.

Både campingplads og koloni beskrives af kommunen som nedslidte, og hvad enten den nuværende forpagter eller en ny byder sig til fra næste årsskifte, kan udvikling af campingpladsen ifølge beregningerne beløbe sig til et sted mellem tre og fem millioner kroner, mens opdatering af kolonien formentlig vil koste knap fem millioner kroner.

Villum Christensen understreger, at den nuværende forpagter af både campingplads og koloni får mulighed for at byde på forpagtningen af campingpladsen på lige fod med alle andre.

Lejrchef på Bildsø Camping, Dorthe Kristensen, ønsker ikke at kommentere kommunens plan med stedet.

Måske autocamperplads Hvis det ender med, at hun ikke skal fortsætte med campingdelen, tror Villum Christensen mest på, at løsningen for den lille plads kan være at blive drevet som en satellit af en anden campingplads.

En anden mulighed er, at det kan blive en ren autocamperplads med bombetaling.

For koloniens vedkommende ser kommunen også en fordel i at hjemtage den i, at den kommunale administration kan holde halv- eller heldagsmøder fjernt fra de normale kontorer. Til gengæld kan Kommunale Ejendomme udlicitere opgaverne med at vedligeholde kolonien for at give forpagteren af campingpladsen mulighed for at sikre sig en indtægt ad dén vej, når indtjeningen på udlejning til lejrskoler forsvinder.