Den 68-årige Kiehn Georg Andersen blev dræbt 20. april sidste år i sit hjem i Ruds Vedby. Fem dage senere dukkede hans lig op i en sø i Blæsinge Grusgrav. Cirka to måneder efter blev den 80-årige Poul Frank Jørgensen fra Vemmelev dræbt af de samme gerningsmænd.

Kollega og ven til dræbt: - Nu kan vi måske komme videre

Der var trængsel i Retten i Næstved tirsdag formiddag, og det betød, at der ikke var plads til alle tilhørere i retten.

- Vi har begge været formænd for møntklubber - jeg for Odsherreds Møntklub, mens Kiehn var formand for Vestsjællands Møntklub. Vi har arrangeret mange møntmesser og arrangementer sammen, fortæller han.