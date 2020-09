Kokke besøger mad-vindere

Der bliver gang i både potter og pander, når 6. klasse fra Landsgrav Friskole på mandag 21. september åbner skolekøkkenet for kokkene Gorm Wisweh og Micki Cheng. Sammen skal de blandt andet lave pizza, oksedeller, power-suppe og rabarbertrifli. Anledningen til besøget er, at klassen sidste år vandt GoCook Smagekassens kokkekonkurrence for skoleklasser i hele landet.

- Ungerne var simpelthen så seje. Deres videoer viste, at de havde godt styr på foldeteknikken på de klimavenlige forårsruller, de lavede. Og det kan ellers være en udfordring for selv erfarne kokke, siger Micki Cheng.

- Og så var de ikke bange for at eksperimentere med forskellige former for plantefars, da de skulle lave veggie-sliders. De var super kreative og fik virkelig vist, hvordan man kan tage almindelige livretter og gøre dem klimavenlige, tilføjer Gorm Wisweh.