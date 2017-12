Kokain, hash og diverse fejl og mangler

En test viste, at han var påvirket af kokain, og han var også i besiddelse af en mindre mængde hash.

Han havde heller ikke sit kørekort med, og bilen havde en hel del mangler og blev derfor indkaldt til kontrolsyn ved samme lejlighed.

Den unge mand blev anholdt og sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, ligesom han blev sigtet for besiddelse og for at køre uden gyldigt førerbevis.