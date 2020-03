Kørte uden billet og flygtede fra politiet - uden held

Søndag klokken 09.04 fik politiet en anmeldelse om, at der var en mand i toget ved Slagelse Station, der ikke ville oplyse sit navn.

Han var blevet taget i at køre uden billet, og da toget standsede ved Slagelse Station, stak han af og løb fra konduktøren.

Han blev dog hurtigt indhentet af politiet, og på en parkeringsplads kort derfra blev han standset.

Han forsøgte flere gange at trække sig fri og virkede truende overfor politiet. Han blev derfor anholdt klokken 09.29 og sigtet for at forstyrre den offentlige orden.

Han blev taget med på stationen, hvorfra han blev løsladt igen klokken 10.35.

Det var en 22-mand fra Ballerup, som nu står til en bøde på 1.500 kroner.