Der er opstået tvivl om en blodprøve fra en bilist, som 22. juli forvildede sig op på den midlertidige gangbro ved Vårby Å. Blodprøven viser spor af et »beroligende medikament«, han efter alt at dømme fik på skadestuen - efter påkørslen.

Kørte sin bil ud på ufærdig gangbro: Nye blodprøver rejser tvivl

Han blev sigtet for både sprit- og narkokørsel, men en blodprøve viste, at han intet sprit havde i blodet.

En anden test for andre ulovlige stoffer har været længe undervejs, men den er nu kommet og viser spor af »et beroligende medikament«, som man ikke må have i blodet, mens man kører bil.

- Vi har nu sendt det hele til Retsmedicinsk Institut for at få en konklusion, siger politikommissær Tom Stysiek fra lokalpolitiet i Slagelse.

Manden har hele tiden nægtet at have forbudte stoffer i blodet.

Hvis de nye prøver ender med helt at frikende manden for kørsel med ulovlige stoffer i blodet, vil han dog stadig blive sigtet efter færdselsloven for at køre sin bil op på en bro, som absolut ikke er beregnet til biler.