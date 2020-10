Kørte på baghjul foran politiet på ulovlig knallert

Politiet var fredag klokken 14.30 til 16.30 på færdselskontrol i området omkring Motalavej i Korsør.

Her standsede patruljen blandt andet en 16-årig mand fra lokalområdet på Kongebroen, der valgte at køre på baghjulet på en knallert.

Da politiet fik undersøgt hans knallert nærmere, viste det sig desuden, at den kunne køre væsentlig hurtigere, end det er tilladt.

På politiets rullefelt blev den målt til en hastighed på 83 kilometer i timen.

Der var desuden ingen nummerplade på knallerten, og den 16-årige blev derfor sigtet for både at køre på en ulovlig knallert, for at overtræde registreringsbekendtgørelsen og for ikke at vise den rette agtpågivenhed i trafikken.

Herudover blev der ved færdselskontrollen oprettet to yderligere sager om fejl og mangler, og en om at køre med et barn i bilen, der ikke var korrekt spændt fast.