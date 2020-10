Kørte med traileren fyldt med 168 stjålne Playstations

Nu er en ny retssag dog berammet, og den 29-årige tiltalte af i alt tre, hvoraf to allerede er dømt, skal dermed for retten på onsdag.

Således skal en 29-årig mand, der sidste år ikke var en del af retssag omhandlende 168 stjålne Playstation 4, hvor ellers to medkumpaner blev idømt straffe på hver et halvt års fængsel, en tur på anklagebænken.

De omtalte to af i alt tre tiltalte i sagen fik et hak i tuden i fjor, efter at de den 9. november 2016 kort efter midnat blev stoppet på Vestmotorvejen ved afkørsel 41 Tjæreby ved Slagelse med en trailer fyldt med tyvekoster til en værdi af ikke under 375.000 kroner. Konsoller, der var stjålet fra et varelager i Høje-Taastrup Kommune året forinden.