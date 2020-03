- Det rammer rigtig hårdt, fortæller Maria Kousgaard, lokal kørelærer.

Køreskoler må trække håndbremsen

Flere køreskoler har måtte lukke ned som følge af coronavirus, selv om regler stadig tillader, at der kan afholdes teoriundervisning med minimum fire kvadratmeter gulvplads per elev. Men det giver ingen mening, når køreundervisning er forbudt, lyder det.

Slagelse - 30. marts 2020

Hold afstand. Sådan lyder opfordringen fra regeringen, efter coronavirus har spredt sig til Danmark og nu sendt flere smittede til akut indlæggelse på landets intensivafdelinger.

Og den opfordring gælder også landets køreskoler.

I en pressemeddelelse har Transportministeriet således bedt alle køreskoler om at indstille køreundervisningen. Derudover skal der være minimum fire kvadratmeter gulvplads per elev i forbindelse med teoriundervisning.

Men det giver ingen mening at undervise teoretisk, hvis den praktiske læring ikke følger med, lyder det fra flere køreskoler, der derfor nu helt har lukket ned.

Økonomiske konsekvenser Det gælder blandt andet Marias Køreskole i Slagelse, som i øjeblikket lider under store økonomiske konsekvenser.

- Jeg ville da gerne undervise alle de elever, jeg kunne komme til. Så kunne jeg også tjene nogle penge. Men reglerne inden for kørekort er meget firkantede og siger, at den teoretiske og praktiske undervisning skal følges ad, forklarer Maria Kousgaard, der ejer og driver køreskolen, men nu har følt sig nødsaget til at lukke ned for al aktivitet.

I Løvegade i Slagelse åbnede hun Marias Køreskole for cirka fem måneder siden. Og som nystartet køreskole mærkes den pludselige nedlukning meget tydeligt.

- Det rammer rigtig hårdt. For det er den eneste indtjening, jeg har. Og jeg har stadig husleje og regninger, der skal betales. Det stopper jo ikke, fordi indtjeningen udebliver, forklarer Maria Kousgaard .

Behov for hjælp - Havde jeg eksisteret i fem, ti eller 20 år, var jeg nok bedre polstret. Men som nystartet har jeg ingen opsparing. Tværtimod. For det koster som bekendt mange penge at starte en ny virksomhed op, uddyber køreskolelæreren.

Ifølge Maria Kousgaard håber hun derfor på at få en håndsrækning af regeringens hjælpepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe blandt andet virksomheder gennem den svære tid.

Men en ændring i reglerne for kørekort, der siger at den teoretiske og praktiske undervisning skal følges ad, kunne også hjælpe hende og landets andre køreskoler, mener Maria Kousgaard.

En ulempe ved det vil imidlertid være, at reglerne eksisterer af en grund.

- Det giver jo rigtig god mening, at eleverne får træning i det teoretiske, som de derefter kan komme direkte ud i bilen og prøve af i praksis. For mange gør det, at de lærer både bedre og hurtigere, forklarer Maria Kousgaard.

Frygter lange ventelister Køreskolelæreren må derfor højst sansynligt væbne sig med tålmodighed og se frem til, at det igen bliver muligt at afhode både teori- og køreundervisning på landets køreskoler.

Indtil videre gælder regeringens restriktioner til og med 2. påskedag den 13. april. I denne periode afholder politiet også kun køre- og teoriprøver til storvognskategorierne og altså ikke almindelig personbil.

Selv hvis undervisningen var mulig, ville elever altså ikke kunne gå til prøve.

- Jeg har næsten ikke fantasi til at forestille mig, hvordan det bliver, når vi får lov til at åbne op for undervisning igen, siger Maria Kousgaard, der både frygter for lange ventelister til køre- og teoriprøverne hos politiet og for ekstra lange arbejdsdage med kørsel »hver dag og nat«:

- Og det bliver nok heller ikke til den lange sommerferie, man kunne have håbet på. For lige nu udskyder vi jo bare en masse arbejde, som så vil vil komme i én stor prop. Og der tror jeg, at vi alle får rigtig, rigtig travlt, vurderer hun.