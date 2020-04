18-årige Stella Bibi Bøgebjerg Hansen venter i øjeblikket på at komme til køreprøve. Men indtil politiet igen åbner op for prøver, må hun tage kørelektioner hos Marias Køreskole iført mundbind. Trods omstændighederne er hun og flere andre køreskoleelever dog glade for at være i gang igen. Privatfoto

Køreskoler kommer godt fra start: - Alle elever er bare rigtig glade

Fra mandag måtte landets køreskoler igen åbne op for teori- og køreundervisning. Elever glæder sig over at være i gang igen, mens lærere tager alle forholdsregler. Hvornår man igen kan komme til teori- og køreprøve er dog endnu uvist.

Slagelse - 22. april 2020 kl. 10:18 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er svært at holde de anbefalede to meters afstand i en bil. Men ikke desto mindre må landets køreskoler igen invitere elever ind på førersædet trods risikoen for smitte med coronavirus.

Genåbningen af landets køreskoler skete mandag, efter regeringen sammen med Folketingets partier vedtog en genåbningsaftale torsdag nat, der gælder en række liberale erhverv.

Og det vækker stor glæde. Særligt hos de mange elever, der har været i tvivl om, hvornår de kunne få deres kørekort, siden al køreundervisning blev indstillet ved udgangen af marts.

Det fortæller blandt andre Maria Kousgaard, der ejer Marias Køreskole i Slagelse.

Intet pres - Alle elever er bare rigtig glade for at kunne komme i gang igen, fordi de jo selvfølgelig glæder sig til at få deres kørekort. Det er klart. Særligt fordi de jo nu har været i gang med at tage det i ret lang tid, fortæller kørelæreren til Sjællandske.

Hun uddyber, at det fra start har været meldt ud til alle elever, at de ikke er tvunget til at vende tilbage til hverken teori- eller køreundervisning, hvis de er utrygge eller frygter for at blive smittet med COVID-19.

- Men indtil videre har jeg ikke hørt fra nogen, der ikke ønsker at fortsætte, fortæller Maria Kousgaard. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ligesom flere andre køreskoler i Slagelse, har hun helt haft lukket sin køreskole, siden køreundervisningen blev indstillet. Også selv om det altså fortsat var muligt at have elever til teoriundervisning.

Den teoretiske og praktiske del af undervisningen går nemlig hånd i hånd, fortæller køreskoleejeren.

Usikkerhed - Jeg ved, at nogle kørelærere har givet udtryk for, at genåbningen har føltes svær, og at de er usikre. Men jeg er bare så glad, og jeg synes udelukkende, at det er positivt, at vi igen får lov til at køre, understreger Maria Kousgaard.

Hvornår eleverne, der nu kan få lov til at tage både køre- og teoriundervisning, rent faktisk kan stå med deres kørekort i hånden, er dog lige så usikkert som nogle af kørelærernes mavefornemmelse over genåbningen.

Politiet har nemlig endnu ikke genåbnet for hverken teori- eller køreprøver.

Ifølge Erik Mather, der er leder af færdselsafdelingen i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, håber man dog på at have en genåbningsaftale på plads meget snart. Måske allerede i slutningen af denne uge.

- Vi havde blandt andet et møde så sent som i går (mandag, red.), hvor vi snakkede om helt grundlæggende ting. Som for eksempel hvor mange vi kan have plads til ad gangen til en teoriprøve, og hvordan gør vi under køreprøver, fortæller han til Sjællandske.

Følger retningslinjer Hos køreskolerne er man på samme måde optimistisk og håber, at eleverne snart igen kan få lov til at gå til de forskellige prøver, så de kan afslutte og få deres kørekort.

Måske endda meget snart, håber ejeren af Marias Køreskole i Slagelse.

- Jeg har tillid til, at politiet gør det rigtige. Og jeg tænker deraf også, at der er åbnet op for prøverne allerede igen fra næste uge - så jeg har ro i maven, slår Maria Kousgaard fast.

"Det er meget vigtigt, at jeg ikke bliver en smittekilde, for jeg er i kontakt med rigtig mange mennesker på en dag."

Og ro i maven er der da også bag rattet i køreskolens biler. Indtil kørekortet kan komme i hus, følger man nemlig en lang række retningslinjer for at mindske risikoen for smitte med coronavirus.

Blandt andet bliver bilen sprittet af efter hver elev, som også bliver bedt om at vaske hænder ved ankomst til køreskolen. Og så kører de hos Marias Køreskole med mundbind.

- Da vi startede, syntes nogle, at det var lidt fjollet, og vi kunne også se, at nogle pegede og grinede lidt, når de så os. Men nu oplever vi faktisk, at der er flere, som giver os tommel op, når vi kører forbi, fortæller Maria Kousgaard, der er bevidst om ikke selv at blive smittet med coronavirus:

- Det er meget vigtigt, at jeg ikke bliver en smittekilde, for jeg er i kontakt med rigtig mange mennesker på en dag. Hvis jeg smittes, vil det derfor potentielt nå at sprede sig til rigtig mange på kort tid, vurderer hun.