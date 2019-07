Det kniber med køreprøverne, lyder det fra kørelærere. Politiet bekræfter og siger, at det skyldes pres udefra. Foto: Henning Bagger/Scanpix

Kørelærere råber vagt i gevær: Der er ingen køreprøver at få

Slagelse - 08. juli 2019 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når afviklingen af køreprøver per januar 2020 overgår til Færdselsstyrelsen, skal der andre boller på suppen.

Det mener lokale kørelærere, som for gud ved hvilken gang oplever ventetider på køreprøver, der i forhold til deres elever er helt utilstedelige.

- Ja, faktisk er der stort set ingen at få, siger Lars Nielsen, indehaver af Lars' Køreskole i Slagelse, der lige nu »brænder inde« med omkring 20-30 elever, der kun venter på at bevise over for en køresagkyndig, at de er egnede til at rulle ud på vejene på egen hånd.

- Det går ud over vores elever, og det her er jo ikke første gang. Det er synd, fordi så mange bare går og venter på at komme til prøve, siger Lars Nielsen, der også oplever, at prøver, der er bookede, bliver aflyst af politiet, som det næste halve år fortsat har ansvaret.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, mere bestemt færdselspolitiet med vicepolitiinspektør Erik Mather i spidsen, er der dog intet at gøre. Han kan til fulde følge frustrationen over, at der skal kæmpes om køreprøver, og at så mange må vente lang tid.

- Men vi har ikke flere køresagkyndige end dem, vi har. Pengene kommer jo andetsteds fra, og vi bruger alle de ressourcer på at afholde prøver, vi får mulighed for, fortæller han.

Erik Mather afviser desuden, at man fra politiets side bruger folk, der netop er uddannede til at tage sig af køreprøver, andre steder for at drille eller forhale.

Udfordringen er på sin vis, at man i dag kan vælge frit, når talen falder på prøvested, lyder det fra politiet.

- Det betyder, at elever fra andre steder også kan søge om at komme til køreprøve her, og det giver et stort pres, fortæller Erik Mather, der blandt andet ser, at mange fra københavnsområdet søger vest- og sydpå.

- Derinde har der været ventetid og kø igennem længere tid, og det er det, vi mærker effekten af i dag, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

