Kørelærer genåbner køreskole: Kommer lange ventelister i møde

Slagelse - 31. oktober 2019

- Det er virkelig et job med masser af glæde. Der er ikke særlig mange nedture. Det har jeg savnet.

Ordene kommer fra 33-årige Maria Kousgaard, som netop nu er ved at flytte ind i hendes nye lokaler på Løvegade i Slagelse. Her åbner hun nemlig køreskolen »Maria's køreskole« - eller rettere sagt er der tale om en genåbning.

Selvom skiltene på facaden er nye, er Maria Kousgaard nemlig langt fra ny som kørelærer i byen.

I 2011 åbnede hun første gang som selvstændig kørelærer under samme navn, men i 2016 fik hun et tilbud om at blive ansat som supervisor på McDonald's. Tilbuddet kunne hun ikke sige nej til, og det er derfor i burgerkæden, hun har lagt sine arbejdstimer de sidste par år. Indtil nu.

Savner at undervise

- Jeg har jo arbejdet med unge mennesker hele tiden - også hos McDonald's, men jeg savner at undervise. Jeg synes, at det er et fantastisk job at være kørelærer. Man er selvstændig, og man oplever glæde hele tiden. For hver gang, der er nogen, der består en køreprøve eller en teoriprøve, så bliver de så glade, forklarer Maria Kousgaard begejstret.

Fordi ventelisterne til køreskolerne i Slagelse ifølge den genåbnede kørelærer er lange, regner hun ikke med, at det bliver et problem at fylde de nye teori-lokaler op. Noget, hun allerede kan se.

På hendes første tre hold er der nemlig på nuværende tidspunkt allerede tilmeldt omkring 30 elever.

Hvis man skal være heldig at tage sit kørekort til en særlig billig pris, skal man derfor være hurtig, siger Maria Kousgaard. For at fejre sin genåbning har hun nemlig et åbningstilbud, hvor man kan få sit kørekort billigere end normalt.

Lange ventelister

For selvom Maria Kousgaard tidligere har haft en køreskole i Slagelse med gode anmeldelser på blandt andet Facebook, ved hun, at hun skal mere eller mindre til at »starte forfra«:

- Det kommer til at tage tid at starte op, det gør det altid. Folk skal lære mig at kende og vide, at jeg er her. Men jeg er så heldig, at vi er i en by med rigtig mange unge mennesker, og køreskolerne er fyldte. Når eleverne ringer rundt, er der jo flere måneders ventetid hos rigtig mange kørelærere, forklarer hun.

Selvom Maria Kousgaard er ny kørelærer i Slagelse og åbner med et godt tilbud, ser hun imidlertid langt fra de andre kørelærere i byen som konkurrenter. I stedet ser hun dem som kollegaer:

- Jeg regner med at være kørelærer, til jeg går på pension. Det er rigtig mange år at være alene. Så derfor bliver jeg nødt til at have de andre kørelærere som kollegaer, siger Maria Kousgaard og peger på, at flere af byens kørelærere allerede har ringet til hende og givet hende gode råd til den nye opstart.

Den nye køreskole åbner den 5. november.