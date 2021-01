Apoteker Peder Harboe sender med afspærringerne på apoteket signal om,at det altså ikke længere er muligt at åbne en kasse mere, selv der er mange kunder. Foto: Helge Wedel

Kønt er det ikke - men det er Covid-19 heller ikke

Korsør Apotek har spærret kasser af for at kunne overholde de nye afstandskrav på to meter.