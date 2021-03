Christina Grejsen har erfaring fra flere køkkenfirmaer i Slagelse, men nu bliver hun selvstændig forhandler af stort tysk køkkenmærke, der blandt andet gør sig bemærket ved at kunne levere låger med mange forskellige overflader. For eksempel granit. Foto: Arne Svendsen

Køkkenbutik med nyt koncept

Fredag 9. april holdes der nemlig reception i Køkken Atelieret by Grejsen, der i denne tid er ved at blive indrettet i et 80 kvadratmeter stort showroom på Østre Allé 52. I lokalerne, der ligger lige ved siden af Netto og har samme parkeringsplads, har der tidligere været bilsyn.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her