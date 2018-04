Se billedserie Publikum rakte forskrækket hænder frem som stoptegn til de fremadstormende køer, hvis ejer Henrik Terkelsen frygtløs filmede videre. De standsede da også i sidste øjeblik!.

Køer blev lukket ud og ind igen

Slagelse - 16. april 2018 kl. 09:57 Af Tekt og foto: Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 200.000 mennesker menes søndag at have deltaget i den landsdækkende økodag, hvor især økologiske mælkeproducenter indbyder til åben gård med kulminationen klokken 12.00, hvor køerne lukkes ud på græs efter at have stået i stalden i vintermånederne.

Henrik Terkelsen på Toftegården på Glænø var i år for første gang med, men hans gård var dog ikke at finde på de officielle hjemmesider med oversigt over, hvor man kunne opleve køer i fuldt firspring hen over en grøn græsmark.

- Det får vi rettet op på til næste år, hvor vi også vil deltage. Årsagen er nok, at vi jo ikke er mælkeproducenter men producerer økologisk oksekød - blandt andet fra jerseytyrekalvene, der normalt bliver slagtet kort efter fødslen, men som vi på Glænø i stedet feder op på græsengene, siger Henrik Terkelsen.

Der var ingen tvivl et minut over 12 i går søndag om, at de 30 jerseykøer var vilde af begejstring over at være lukket ud. De drønede i samlet flok rundt på marken i en imponerende hastighed, hvorefter de vendte tilbage til stalden. Hvem sagde tryghed? Lidt efter var de dog atter ude på marken på gallopperende klove.

- Vi lukker dem ind igen i dag, for ellers ødelægger de marken, hvor græsset slet ikke er kommet nok i groning på grund af den langstrakte vinter. Jeg regner med, at de kan komme ud omkring den 1. maj, siger Henrik Terkelsen.

Omkring 100 besøgte Toftegården, hvilket Henrik Terkelsen var godt tilfreds med. Og for en skribent som overtegnede, der før har brugt næsten to timer i bilkø, for at komme væk fra en økodag, så var det en lise med masser af p-plads, ro, afslapning og ingen tidsspilde ved besøget hos køerne på Glænø.