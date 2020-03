Det var her i Korsgade i Slagelse, at de tre kvinder stjal kød og chokolade.

Kødtyve tilbageholdt og sigtet: 48-årig ryger ud af landet

Torsdag aften klokken 20.02 blev tre kvinder, der havde stjålet kødvarer og chokolade m.v. for flere tusinde kroner, tilbageholdt i Netto i Korsgade i Slagelse. Det var to kvinder på 31 og 32 år, som sammen med en 48-årig udenlandsk kvinde blev anholdt klokken 20.32 og sigtet for butikstyveri.