Meatery-teamet bliver klar til mandag. Indehaver Gökhan Muhcu har dog rigeligt at se til i weekenden, hvor det sidste skal på plads i den renoverede restaurant. Foto: Carsten Lysdal

Kødkonger så godt som klar til genåbning

Spisesteder på stribe slår i disse dage dørene op. Flere steder har man brugt nedlukningen og ventetiden på at smukkesere rammerne. Således også på Meatery, der får en gedigen makeover inden mandag.

Der ases og mases i skrivende stund for at blive klar. I restauranten Meatery på Schweizerpladsen i Slagelse er det indehaver Gökhan Muhcu, der har gang i renoveringen af rammerne, som er klar til spisegæster fra på mandag.

- Når man først er i gang med at renovere, så siger man hurtigt, at det og det skal laves. Så bliver der pludselig meget at se til, erkender en trods alt smilende Gökhan Muhcu, der er fortrøstningsfuld.