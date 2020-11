Butcha vil lokke spisegæster i byen med særligt kød og gode tilbud. Det er nu eller aldrig, lyder det.

Kød fra den argentinske pampas skal lokke flere i byen

Slagelse - 10. november 2020 kl. 17:16 Kontakt redaktionen

Der må i den grad tænkes ud af den kulinariske boks i denne tid, hvor coronaen synes at bremse de store armbevægelser og ikke mindst gøre ture ud af huset umulige uden mundbind og sprit.

At flere måske af den grund kvitter restaurantbesøget og stiller sulten på anden vis, kan mærkes på Schweizerpladsen i Slagelse, hvor den genåbnede restaurant Butcha, der har skiftet buffetkonceptet ud med et menukort, gerne ser, at flere gæster tager i byen.

- Vi kan se, at der i København er anderledes gang i det hele. Det kan vi forsøge at overføre her til Slagelse, siger indehaver Onur Isbilen, der håber at få flere mennesker på restauranterne, end det er tilfældet i øjeblikket.

Nyt skal lokke På Butcha, hvor tv-kokken Casper Stuhr Sobczyk har stået for den gastronomiske sammensætning, er ejerne således klar med nyt på repertoiret. Mere nøjagtigt i form af en tre-retters menu, som for 250 kroner skal pirre smagsløgene og foranledige, at folk kommer ud.

- Vi mener, det er vigtigt at give gæsterne noget ekstra, og hvis vi kan få flere i byen, så giver vi også gerne noget af os selv, siger Onur Isbilen, der vil skænke et glas hvid- og rødvin på restaurantens regning.

- Og hvis ikke man drikker vin, kan det også være et glas øl eller en sodavand, siger han.

Det nye Sabor-kød, som udgør bøfferne, skal også hjælpe til. Det stammer fra fritgående, argentinske dyr, der alle er græsfodret. De har alle levet på pampassen, som er den sydamerikanske slette, hvilket angiveligt giver en mere fyldig, unik smag.

Menuens retter vil indtil videre - i grove træk - bestå af rørt krabbe med aromatiske urter inklusive sprøde kartoffelchips til forret, en Sabor-ribeye til hovedret og en creme brulee til dessert.

Kom ud - inden det er for sent

Rundt på de sociale medier er en større bevægelse søsat med hashtagget #respektforrestauranterne. Eksempelvis er Fiskerikajen, der leverer fisk fra eksempelvis Rungsted Havn til en stor del af det københavnske restaurantliv, ude med budskabet om, at det er nu, man skal bakke restauranterne op. Inden det er for sent.

Derfor har netop Fiskerikajen også annonceret, at man ikke agter at levere skalddyrskasser mellem jul og nytår, alene fordi kunderne i stedet bør købe hos restauranterne. Det være sig også i form af takeaway.

- Hvis der var et år, hvor man skulle springe sammenskudsmiddagen over, så lad det være i år. Vi må stå sammen i respekt for restauranterne, lyder det i et Facebook-opslag.

I Slagelse er man enig i betragtningen. Ikke mindst ud fra et økonomisk synspunkt, idet man er godt presset af omstændighederne, såvel som tilfældet er i mange andre brancher.

At folk bestiller eller tager en tur ud, kan dog ændre meget til det mere positive.

- Og man skal jo også huske, at det hele hænger sammen. Hvis ikke restauranterne lever, så gør de, der leverer råvarerne, heller ikke. Vi alle har brug for at stå sammen, lyder det fra Butcha.