Senest 1. april næste år skal købmandshandelen have ny forpagter, men meget tyder på, at skiftet sker tidligere. Arkivfoto

Købmand sejler fra ø efter et år

Slagelse - 03. juni 2021 kl. 17:19 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Det anpartsselskab, der driver Let-Køb, Agersø Købmandshandel, er gået i gang med at lede efter en ny forpagter til butikken, efter at Lone og Hans Peter Jensen har besluttet at stoppe. Parret har blot drevet butikken i et års tid.

- Det var måske ikke lige os alligevel, siger 59-årige Hans Peter Jensen, der har fået arbejde på Norisol i Skælskør, som parret også flytter tilbage til.

Hans Peter Jensen giver ikke corona-situationen skylden for, at det er slut med at være købmand på Agersø. For godt nok har købmandsbutikken mærket, at de store, traditionelle sommer-arrangementer blev aflyst sidste år, men omvendt har der været usædvanlig mange mennesker i øens sommerhuse, som også har skullet handle.

- Det har været fint, og omsætningen er stigende. Man skal bare lade være med at købe alt for mange, dumme ting hjem. Men det kniber med at give til to fuldtidsstillinger, konstaterer Hans Peter Jensen.

Hvornår en afløser kan rykke ind bag disken, er endnu uvist. Aftalen er, at Lone og Hans Peter Jensen skal fortsætte frem til 1. april næste år. Med mindre bestyrelsen finder en ny forpagter inden da.

Flere interesserede

Formand Henrik Toft Jensen er fuld af fortrøstning i forhold til, at en afløser kan være fundet forholdsvis hurtigt. Foreløbig er forpagter-stillingen kun slået op på sociale medier, og det har allerede resulteret i fem henvendelser.

- Så vi håber, at det kan blive snart, og der bliver ganske sikkert ingen periode uden købmand på Agersø, lover Henrik Toft Jensen.