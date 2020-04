Rundt om udsalgsstativer og -borde glemte kunder fredag at holde afstand, da tøjbutikken Concept i Slagelse holdt udendørs lagersalg. Butiksejer er ærgerlig over tendens, hvor flere ser stort på coronaregler. Foto: Fleur Sativa

Købeglade kunder glemte alt om corona-regler

Kridtstreger og skilte skulle sørge for, at kunder holdt afstand, da butikken Concept i Slagelse fredag inviterede til lagersalg i det gode vejr. Flere oplevede dog, at dette ikke blev respekteret. Og det gjorde blandt andre ansatte utrygge.

Slagelse - 25. april 2020 kl. 09:08 Af Fleur Sativa

Det gode vejr har fået flere danskere til at samles tæt og glemme alt om coronaregler og smittefare. Og samme effekt har et godt tilbud åbenbart.

I hvert fald oplevede butikken Concept i Slagelse, at købeglade kunder stod tæt rundt om udsalgsstativerne, da der i går, fredag, blev afholdt udendørs lagersalg.

Det skete, selv om butikken havde taget sine forholdsregler og placeret adskillige skilte med budskabet: »Hold afstand«.

Et budskab, kunderne kun overholdt midlertidigt i køen. Her var nemlig sat kridtstreger på jorden, der angav præcis, hvor folk skulle stå.

Utrygt personale - Lige da vi åbnede, skulle jeg minde folk om stregerne på jorden og bede dem holde afstand. Men siden er det gået okay. Det er kun rundt om stativerne, hvor folk kan finde på at stå lidt tæt. Men så må vi jo bare råbe op, at folk skal holde afstand, fortalte butiksejer Christina Sommerstedt, da Sjællandske besøgte lagersalget.

Tøjbutikken Concept havde stillet borde og stativer op på Nytorv i Slagelse for at få ryddet ud og solgt nogle af de varer, der efterhånden har hobet sig op, mens butikken har været tvunget til at holde lukket som følge af restriktionerne mod coronavirus.

Allerede fra næste uge satser butikken nemlig på at åbne op for kunder igen. Artiklen fortsætter efter billedet...

I køen til et lagersalg i Slagelse fredag overholdt kunderne midlertidigt den anbefalede afstand. Her var nemlig sat kridtstreger på jorden, der angav præcis, hvor folk skulle stå. Foto: Fleur Sativa



Men at folk i stigende grad virker til at slække på reglerne for coronavirus, gør butikspersonalet utrygt.

Det fortæller blandt andre Emilie Hansen, der er salgsassistent i Concept.

Kunder mere afslappede - Det er da irriterende, at folk ikke overholder reglerne. For selvfølgelig gør det mig utryg. Der er jo en grund til, at vi ikke har åben endnu. Det er jo fordi, at der stadig er en chance for at sprede smitte. Og jeg har da ikke lyst til at blive syg, understreger hun.

For at inddæmme smittespredningen af coronavirus anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man holder en til to meters afstand. Og at man hoster og nyser i ærmet.

Men at folk glemmer særligt anbefalingerne om at holde afstand, kan hænge sammen med, at Danmark så småt er begyndt at genåbne, så vi igen er mere sammen i hverdagen.

Det mener i hvert fald 49-årige Lone Eriksen, der selv deltog i lagersalget.

- Jeg tænker stadig rigtig meget over ikke at stå for tæt på andre. Men jeg kan mærke, at andre slapper lidt mere af. Og det er jo forkert, slår hun fast.

Butik med klar besked: »hold afstand« Samme oplevelse har 24-årige Sine Jakobsen og 21-årige Simone Wentzel, der på samme måde deltog under gårsdagens lagersalg. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Jeg tænker over at holde afstand, men jeg tænker mere over ikke at stå for længe sammen, siger 24-årige Sine Jakobsen (tv.), der besøgte lagersalget med sin roommate, 21-årige Simone Wentzel. Foto: Fleur Sativa



Ifølge de to roommates har de dog en følelse af, at det handler mere om, hvor længe man er tæt. Og ikke, hvor tæt man står. For eksempel passerer man også folk i supermarkedet, pointerer de.

- Jeg tænker over at holde afstand, men jeg tænker mere over ikke at stå for længe sammen. Man er lidt tæt her, når man står ved stativerne. Men så længe det bare lidt er kort, så tænker jeg, at det er okay. Selv om det selvfølgelig er bedre at holde afstand hele tiden, forklarer Sine Jakobsen.

Og netop »hold afstand«, som der stod på skiltene under lagersalget, er altså budskabet fra butikken Concept. Her føler butiksejer Christina Sommerstedt nemlig et særligt ansvar over for både sig selv, kunderne og hendes ansatte.

- Vi er i en udsat position, hvor vi har kontakt med mange mennesker. Så kunderne er nødt til at huske på at holde afstand. For kun sådan kan de passe på os, så vi kan passe på dem. Det går hele vejen rundt. Og vi har et ansvar for hinanden, slår butiksejeren fast.