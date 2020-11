Køb blomster, køb blomster... - nu også på landet

- Vi har netop sat et skilt op ude ved vejen, for der er indgang ad den nærliggende Egevej, fortæller hun.

- Mange blomsterforretninger har en bænk ude foran, men jeg syntes, at den gamle hestevogn passer godt til gården her, fortæller hun.

Inde i forretningen er der et stort udvalg af blomster og buketter, ligesom hun har vin og chokolade på hylderne til at lave gaveæsker med mere.

- Jeg har en rigtig god veninde - Sisse Houg - som har hjulpet mig med indretningen. Hun er så dygtig til at dekorere og har en unik sans for at få ting til at hænge sammen, fortæller Margrethe.