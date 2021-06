Se billedserie Ifølge direktør for Korsør Havn Jimmi Jørgensen vil Amerikajen langs Tårnborgvej være et af de steder, der sidste bliver forladt, hvis det lykkes at købe Stigsnæs og flytte erhvervsdelen af havnen derned. Aktuelt investeres der i år syv mio. kr. i et landstrømanlæg på Amerikakajen.

Send til din ven. X Artiklen: Køb af Stigsnæs udløser flytning af Korsør Havn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Køb af Stigsnæs udløser flytning af Korsør Havn

Slagelse Kommune er tæt på at blive ejer af Stigsnæs Havn i andet forsøg. Borgmesteren bekræfter drøftelser om havnekøb. Sjællandske har haft adgang til underskrevet fortrolig hensigtserklæring, hvor prisen er fastsat til 125 mio. kroner.

Slagelse - 01. juni 2021 kl. 05:15 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Jura og teknikaliteter er der masser af. Underskrifter foreløbig kun fra den ene part. Men alt tyder på, at Slagelse Kommune i andet forsøg bliver ejer af Stigsnæs Havn. Sandsynligvis allerede i år. Herefter kan en flytning af dele af Korsør Havns erhvervsaktiviteter til Stigsnæs indledes til fordel for udvikling af attraktive boligområder, som det allerede er set i et utal af havnebyer. Senest har et enigt byråd i Næstved besluttet at flytte havnen ud fra bymidten og bygge en ny havn.

I april 2019 bød Slagelse Kommune 120 mio. kroner for kulhavnen i Stigsnæs inklusive nedlagt kraftværk og et askedepot, som ejeren Ørsted ønskede at sælge via en budrunde. Konsortiet Stigsnæs Industripark A/S bød angiveligt over 200 mio. kroner og endte i maj 2019 med at få en købsaftale.

Men havnen med det store lukkede kraftværk er her to år efter fortsat ikke solgt. Faktisk er købsaftalen slet og ret faldet på gulvet, fordi Ørsted ikke har været i stand til at efterlade området renset for forurening, så det kan godkendes af Miljøstyrelsen. Godkendelsen var således endnu ikke på plads, da købsaftalen udløb den 31. august 2020.

Sælges straks videre For at undgå en ny budrunde forhandler Ørsted og Stigsnæs Industripark A/S fortsat om et salg. Det nye er, at hele transit-havne-området straks sælges videre til Slagelse Kommune bortset fra arealet med kraftværket, som først overdrages til kommunen, når Stigsnæs Industripark A/S har revet det ned.

Bekræfter drøftelser Borgmester John Dyrby Paulsen (S) vil ikke bekræfte, at der pågår egentlige forhandlinger om at købe Stigsnæs.

- Så langt er vi ikke endnu, men vi har nogle drøftelser om et køb af Stigsnæs Havn af Stigsnæs Industripark A/S. Hvis vi køber, skal det ske til en pris, som giver forretningsmæssig mening, da det jo er skatteydernes penge, siger John Dyrby Paulsen.

- Er et muligt køb af Stigsnæs årsagen til, at planerne om motorsportcenteret bliver droppet?

- Ja, det er korrekt. Arealet indgår i de fremtidige havneplaner, men bliver købet ikke til noget, kan motorsportplanerne jo tages frem igen, siger John Dyrby Paulsen.

Ifølge Sjællandskes oplysninger er der brug for arealer ved Stigsnæs, så der kan mageskiftes med Korsør Havn, som så får plads i Stigsnæs mod til gengæld at afstå havnearealer, som havnen ejer i Korsør

- Skal erhvervsdelen af Korsør Havn flytte til Stigsnæs?

- Så langt er vi slet ikke, men det vil da være oplagt at dele af aktiviteterne i Korsør Havn flytter til Stigsnæs, siger John Dyrby Paulsen.

Hensigtserklæring med den samlede pris

Sjællandske erfarer, at økonomiudvalget som lukket punkt har været forelagt en hensigtserklæring om kommunens køb af Stigsnæs. Hensigtserklæringen er underskrevet af Stigsnæs Industripark, mens kommunen har bedt konsulentvirksomheden Horten om at gå aftalen igennem. Af erklæringen fremgår, at prisen for Stigsnæs samlet er sat til 125 mio. kroner. Horten var sammen med Ernst & Young, Rambøll også i sving, da kommunen bød de 120 mio. kroner i 2019. Efterfølgende kunne Sjællandske via aktindsigt oplyse, at det samlet kostede skatteyderne 3.275.068,66 kroner inklusiv moms til de tre konsulentvirksomheder at give et bud på havnen.

Ørsted næsten tavs Stigsnæs Industripark A/S er ejet med en tredjedel hver af Rimeco Aktieselskab, HM Entreprenør A/S og Kloster A/S.

Sjællandske har spurgt Ørsted om status for salget af Stigsnæs, men virksomheden har ikke mange kommentarer på nuværende tidspunkt.

- Jeg kan sige, at vi kigger på forskellige muligheder, men kan ikke give dig flere detaljer for nu. Vi håber, at salget er gennemført i år, lyder det fra Carsten Birkeland Kjær fra Ørsteds kommunikationsafdeling.

Undgår en ny budrunde Køreplanen er ifølge Sjællandskes oplysninger, at Ørsted fortsat sælger til Stigsnæs Industripark A/S men til en noget reduceret pris i forhold til det oprindelige bud på over 200 mio. kroner. Ørsted betaler så at sige for, at de ikke har kunnet overholde den oprindelige købsaftales tidsfrister for forurenings-oprydning godkendt af Miljøstyrelsen. Ved fortsat at sælge til Stigsnæs Industripark A/S, som altså straks sælger videre til Slagelse Kommune, så undgår Ørsted at bruge tid og penge på at sende det store havneområde i Stigsnæs ud i en helt ny budrunde.

Direktør: Amerikakajen forlades til sidst

Korsør Havn har netop sendt en meddelelse ud om, at der på Amerikakajen installeres et landstrømanlæg for samlet syv mio. kroner, som skibene kan sluttes til, ligesom flere kraner kan køre på el. Samlet betyder det en årlig reduktion af CO2 på 470 tons. Anlægget ventes klar til brug i slutningen af 2021.

Sjællandske har spurgt havnedirektør Jimmi Jørgensen, om investeringen ikke risikerer at være spildt, hvis Korsør Erhvervshavn flytter til Stigsnæs.

- Jeg forestiller mig ikke, at vi flytter fra Amerikakajen de første mange år. Det vil under alle omstændigheder være det sidste område, vi forlader, siger Jimmi Jørgensen. Han tilføjer, at selve hovedanlægget er placeret i containere, der kan flyttes. Så ud af den samlede investering på syv mio. kroner, hvoraf EU betaler de 1,5 mio. kroner, kan værdier for fem mio. kroner flytte med til Stigsnæs. Hvis det altså ender med et kommunalt havnekøb i andet forsøg.