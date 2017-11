Knuth venter på fintællingen

Ved tre-tiden i nat, meddelte Socialdemokratiets spidskandidat John Dyrby Paulsen, at han havde samlet et flertal bag sig som borgmester bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten - i alt de nødvendige 16 mandater.

Det kan et alternativt udspil fra Venstres gruppeformand Knud Vincents (V), der langt ud på natten meldte ud, at Venstre kunne være klar til at se en anden Venstre-mand end Stén Knuth (V) som borgmester.

Her er det Radikale Venstres nyvalgte mandat, der vil kunne afgøre, om Venstre alligevel har en chance for at beholde borgmesterposten. Sjællandske forsøger derfor at få fat i spidskandidat Troels Brandt (Radikale) for at få en kommentar.