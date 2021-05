Stén Knuth (V) bemærker borgmesterens manglende invitation - men han tog da heller ikke selv kontakt, da han selv sad ved magten, siger John Dyrby Paulsen (S). Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Knuth stak til borgmester grundet tavshed: - Men han kontaktede da heller ikke os

Byrådsmedlem og tidligere borgmester Stén Knuth, der i dag sidder i Folketinget for Venstre, minder i læserbrev om, at han ikke én gang er blevet kontaktet af borgmester John Dyrby Paulsen (S) vedrørende nationale dagsordener. Han var dog heller selv særlig god til at tage kontakt, lyder det fra tre eksfolketingspolitikere.

Slagelse - 01. maj 2021 kl. 13:44 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

- Som borgmester havde jeg jævnligt møder med områdets folketings- og regionspolitikere, når det kom til kampen for at bevare eller for at udvikle. Det havde min forgænger også. I de snart to år, jeg har siddet i Folketinget, har jeg ikke modtaget én eneste opringning eller haft én samtale med kommunens borgmester om nogen nationale dagsordner. Om jeg er skuffet? Nej, for vi er som borgmestre forskellige. Jeg tror bare, vi sammen kunne stå stærkere som kommune og område, hvis vi arbejdede sammen.

