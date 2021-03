Stén Knuth indstilles som folketingskandidat for Venstre i Slagelse. Foto: Peter Andersen

Knuth siger farvel til Holbæk: Indstilles som folketingskandidat på hjemstavnen

Stén Knuth (V) vender hjem – nu også i folketingsregi. Han er indstillet som Morten Dahlins afløser som kandidat for Venstre i Slagelse.

Slagelse - 24. marts 2021 kl. 21:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Folketingspolitiker Morten Dahlin, der er valgt for Venstre i Slagelse-kredsen, takkede forleden ja til at afløse Lars Løkke Rasmussen som kandidat i Køge-Lejre-kredsen efter mere end otte år på Vestsjælland.

Kredsbestyrelsen i Slagelse har derfor lige siden arbejdet hurtigt og ihærdigt for at få sin næste kandidat på plads.

- Og vi er både glade for og stolte over at kunne byde et siddende folketingsmedlem velkommen. Det bliver et "velkommen hjem", lyder det fra fungerende formand for Venstre i Slagelse Søren Hansen.

Tidligere borgmester og nuværende folketingsmedlem Stén Knuth har nemlig takket ja til at stille sit kandidatur til rådighed på hjemstavnen Slagelse, hvilket medfører, at Venstre i Holbæk nu er på udkig efter sin næste kandidat.

Borgmester vender hjem Stén Knuth, der har været glad for Holbæk, hvor han blev valgt til Folketinget, er yderst tilfreds med at vende hjem til en kommune, hvor han også er byrådsmedlem og tidligere borgmester.

- Først vil jeg sige tusind tak til en masse dejlige mennesker og virksomheder i Holbæk, som gjorde det muligt for mig at komme i folketinget. Vi førte i Holbæk en hel fantastisk valgkamp, og jeg føler, at Holbæk er mit andet hjem, siger han.

- Men at få chancen for at stille op i den kommune, man bor i, er en mulighed, jeg ikke kan sige nej til. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med at kæmpe Slagelses dagsordener, om det så er flere uddannelser til Slagelse, bedre rammer for kultur, idræt og foreningslivet eller en lavere brotakst og bedre infrastruktur. Jeg glæder mig til at arbejde for hele Vestsjælland, siger Stén Knuth.

Venstre-politikeren har siddet i byrådet siden kommunesammenlægningen og var borgmester i årene 2014 til 2018.

Han fik ved kommunalvalget i 2017 5752 personlige stemmer og blev valgt til folketinget den 5. juni 2019 som nummer seks ud af syv valgte i Sjællands Storkreds med 4869 personlige stemmer.

Det er en enstemmig kredsbestyrelse, der indstiller Stén Knuth. Der indkaldes og afholdes virtuelt opstillingsmøde den 8. April kl. 19.