Knuth i nyt job - indtil Folketinget måtte kalde

Fredag den 1. juni er Slagelses tidligere borgmester, nuværende byrådsmedlem Stén Knuth (V), startet som projektleder i KL Specialservice A/S, som ejes af Kurt Bjørn, der også ejer Dansk Overpumpning og PE Company.

Alle virksomheder ligger på Kongstedvej 6-10, Slagelse.

Med erfaringer fra den finansielle sektor, uddannelsesområdet, projektleder på Musholm ved Reersø og borgmester skal Stén Knuth være med til at udvide forretningsområderne i virksomheden, og det ses der frem til.

- Vi glæder os rigtig meget til at byde Stén Knuth velkommen, og vi ser frem til et nyt og spændende samarbejde, der skal være med til at fastholde og udvikle den stærke markedsposition, vi har, siger Lis Viborg, direktør i KL Specialservice A/S.

Både Kurt Bjørn og Lis Viborg har efterhånden rigtig mange års erfaring med forretningsområderne erhvervs- og industrirengøring, planlagte og akutte pumpe-løsninger samt det nye område med kloakering og rørledningsarbejde i plast.

Stén Knuth, som får 20 timer ugentligt - så der er plads til byrådsarbejdet såvel som folketingskandidaturet for Venstre i Holbæk - er glad for sit nye job.

- Gennem mit politiske virke har jeg kendt virksomheden KL Specialservice i snart mange år. Jeg har altid fundet virksomheden interessant. Jeg synes, Lis og Kurt har opbygget virksomheder, som hænger rigtig godt sammen, og hvor produkterne også på tværs giver rigtig god mening, siger Stén Knuth, der i øvrigt oplyser, at såfremt det måtte lykkes at blive valgt til Folketinget, er det også aftalt, at samarbejdet ophører.