Afgående borgmester Stén Knuth (V), der i dag holder afskedsreception, mener, at selve nøglen til at forstå det anstrengte politiske klima i Slagelse Kommune skal findes i JIVE-sagen, som han ønsker undersøgt endnu engang. Foto: Hans-Jørgen Andersen

Knuth går nu efter struben på Villum Christensen

Slagelse - 15. december 2017 kl. 06:24 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brød kommende borgmester i Slagelse Kommune Villum Christensen (LA) styrelsesloven? Og havde han et personligt engagement i forhold til den i dag konkursramte konsulentvirksomhed EUE ApS, dens ejere, bestyrelsesmedlemmer, tilknyttede selskaber eller samarbejdspartnere? Har han vildledt EU til at udbetale penge?

Læs også: Villum beder Knuth se ind i et spejl i brintbussagen

Afgående borgmester Stén Knuth (V) går nu direkte efter struben på Villum Christensen i den famøse sag om brintbusser - kendt som JIVE.

Over 800.000 kroner er indtil nu brugt på at undersøge sagen, der fik en kommunaldirektør til at sige op, mens projektlederen blev fyret.

Stén Knuth vil have sat gang i en ny stor ekstern undersøgelse. Konkret har han formuleret 10 punkter, der skal undersøges med et markant fokus på Villum Christensens rolle i sagen.

- Faktisk tror jeg, at nøglen til at forstå den anspændte situation i Slagelse Kommune findes i JIVE-sagen, siger Stén Knuth til Sjællandske.

- JIVE- sagen har været særdeles voldsom for kommunens administration med store konsekvenser som fyring og en kommunaldirektørs opsigelse, så jeg mener, at vi må helt til bunds. Vi er reelt ikke blevet klogere efter den seneste rapport fra Deloitte. De har jo ikke kunne få fat i de rigtige dokumenter, så de rette sammenhænge og konklusioner kan drages, siger Stén Knuth.

I første omgang var der i økonomiudvalget dog ikke flertal for at iværksætte en ny stor undersøgelse. Beslutningen i økonomiudvalget blev derfor at følge en anbefaling i Deloitte-rapporten om at søge aktindsigt direkte hos JIVE for at få de papirer, som Deloitte fik at vide, var fortrolige, fordi Slagelse Kommune ikke var partner i JIVE-projektet.

- Jeg vil følge JIVE-sagen helt til dørs, så længe der er flere spørgsmål end svar. Det kan meget vel være, at sagen ender i byrådet igen, siger Stén Knuth.

Han vil også have undersøgt pengestrømme i sagen. Herunder mulige udbetalinger fra EU til partnere i EU-projekter, så de kan administrere dem. På engelsk hedder det reimbursement.

- Jeg gætter og ved ikke, om det er sket, at EUE ApS har modtaget reimbursement fra EU som følge af Slagelse Kommunes tilkendegivelse om at være med i JIVE, og at der var fundet lokal finansiering udtrykt i blandt andet breve underskrevet af Villum Christensen, men det må da undersøges, siger Stén Knuth.

Sjællandske har kontaktet Villum Christensen for en kommentar, som han har fremsendt skriftligt:

- Nu er valgkampen overstået, Venstre har tilsluttet sig en bred konstituering, og så jeg tror, det er vigtigt for samarbejdet og en ny god start for kommunen, at man stopper den personlige heksejagt. Der er indtil nu brugt tæt på en mill. kr. til undersøgelser af sagen, og jeg synes ikke, at det er fair på den måde konstant at skulle beklikkes på sin hæderlighed. Herudover har jeg ingen kommentarer.

Det netop overståede valg viste med al tydelighed den dårlige kemi mellem Villum Christensen og Stén Knuth.

Villum Christensen var tidligt ude og fortælle, at han under ingen omstændigheder kunne pege på Stén Knuth som borgmester, fordi han var en dårlig leder.

JIVE-sagen synes at kunne opretholde det dårlige forhold mellem de to politikere.

390 vælgere satte kryds ved Villum Christensen. 5752 ved Stén Knuth.

