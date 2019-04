Se billedserie Stén Knuth (V) går benhårdt efter en plads på tinge.

Send til din ven. X Artiklen: Knuth: - De, der siger, at man ikke rammes af det her, lyver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Knuth: - De, der siger, at man ikke rammes af det her, lyver

Slagelse - 17. april 2019 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke altid fryd og gammen at være borgmester. Ej heller evigt og altid at agere skydeskive for politiske modstandere, der med giftige skud forsøger at stække ikke bare politikeren med kæden, men også privatpersonen bag.

Læs også: Derfor vil tidligere borgmester i Folketinget

Det ved 54-årige Stén Knuth (V) om nogen, om end han samtidig påpeger, at han hellere end gerne havde fortsat på posten efter kommunalvalget i 2017, der som bekendt sendte borgmesterkæden om halsen på John Dyrby Paulsen (S).

- De, der siger, at man ikke rammes af det her, lyver. For det gør ondt, indrømmer Stén Knuth, der kan se tilbage på mange såvel højde- som lavpunkter under sin embedsperiode, der kulminerede med et personligt succesvalg i skikkelse af 5752 personlige stemmer. Alligevel tabte han borgmesterposten.

- Det var svært at håndtere, at jeg reelt var den, som borgerne helst så som borgmester, men ikke blev det. Det var nogle hårde måneder både før og efter. For mig som person, men også som familie. Det var hårdt ikke at kunne videreføre de skibe, jeg sammen med det øvrige byråd satte i søen, da jeg sad for bordenden. Så da jeg måtte afgive borgmesterkæden, havde jeg det selvfølgelig svært, forklarer Venstre-politikeren, der nu ikke bare satser lokalt, men på hele regionen, når han ved det formentlig nært forestående folketingsvalg stiller op for Venstre i Holbæk.

Han vil aktivere de mange stemmer, han fik ved kommunalvalget, ligesom han fortsat ønsker at være med til at danne og sætte rammen.

Politikeren er opvokset i idrættens manege, hvor fighter-ånden er et inkarneret dna.

- Jeg har som person altid været drevet af at gøre noget. Særligt går jeg op i at skabe noget, der gavner andre, siger Stén Knuth, som ved OL i Sydney i år 2000 trænede og motiverede danske taekwondo-kæmpere.

En rus og en tilfredsstillelse, han også søger, når talen falder på såvel kommunal- som landspolitik.

- At være med til at skabe en ramme, hvor de kan folde sig ud, er fedt. Jeg kan stadig huske, hvordan euforien var ved OL i 2000. Og sådanne øjeblikke har vi også haft her i kommunen rent politisk, lyder det fra eksborgmesteren, der i flæng nævner beslutninger om campus ved stationen, sportscollege og det at blive udråbt som eliteidrætskommune.

- Det er kæmpestort, hvad vi har søsat af projekter i min tid som borgmester. Jeg synes, vi fik udrettet meget. Ikke mindst i forhold til campus, hvor den nuværende borgmester for nylig kunne være med til at stikke en spade i jorden, forklarer Stén Knuth, som indrømmer, at han selv ville have nydt at bære borgmesterkæden i situationer som dem.

Ærgrelsen får ham dog ikke til at give op. Tværtimod.

- Jeg har ikke sat mig bagerst i bussen, og jeg sidder helt oppe i byrådssalen sammen med min gruppeformand. Jeg fik et godt valg, selv om jeg blev skældt ud i to år, og selv om flere tidligere borgmestre gik sammen i en kampagne rettet mod min person.

Han nævner i den forbindelse, at han nu vil bidrage landspolitisk.

- Ikke mindst fordi jeg mener, at jeg har unik erfaring fra det virkelige liv, og fordi det giver mening for kommuner at have stemmer på Christiansborg. Vi brugte det aktivt i min periode, og i Lis Triblers for den sags skyld, i forhold til flåden. Der kan lægges et fælles pres, og det er uanset partifarve, fortæller Stén Knuth, der vil kæmpe for flere kredse.

Faktisk hele det nordvestsjællandske område, selv om han også godt ved, at der skal indgås nogle kompromisser.

- Det giver mening for mig at kæmpe for et helt område og skabe nogle resultater, men det bliver også hårdt. Venstre får næppe så mange mandater, at vi kan køre med klatten, lyder det fra politikeren, der i øvrigt mener, at der skal noget rygrad og erfaring på tinge.

- Der er for mange one-liners og enkeltcitater. Virkeligheden er meget mere kompleks, end at man kan sige, at der bare skal vedtages en ny lovgivning, for eksempel på kontanthjælpsområdet. Da der for nylig blev talt om fravær på gymnasierne, var der med det samme nogle politikere, der rejste sig op og ville lave nogle regler. Men helt ærligt. Det handler da om ledelse, så den må gymnasierne selv tage sig af. Det skal vi ikke blande os i, siger Stén Knuth, der respekterer de store stemmer, men også mener, at der er brug for politikere, der har haft fingrene i mulden.

- Man ser for mange unge, der går fra gymnasiet til universitet og får en kandidatgrad og derefter ender på Christiansborg. Men har de forstand på virkeligheden? Det mener jeg ikke, så der er brug for mennesker, der har prøvet lidt af hvert, konkluderer han.

Han vender i den forbindelse vrangen ud og fortæller gerne om sin barndom, hvor en til tider alkoholiseret far lod næverne tale frem for det konstruktive ord.

Det er også derfor, Stén Knuth vil arbejde ihærdigt for sårbare familier og unge på kanten.

- Min egen far kom hjem fra slagteriet om fredagen, og netop den dag blev der gået til den. I hvert fald i forhold til øllene, så vi vidste reelt aldrig, hvor vi havde ham. Det blev voldsomt engang imellem, erindrer Stén Knuth, der mener, at kommunerne generelt fortjener bedre kår og muligheder på det område.

- Jeg har selv som borgmester siddet med familier, der er blevet klemt, og det skal blive bedre. Vi må kunne hjælpe kommunerne bedre, hvilket må løses på Christiansborg, siger Stén Knuth, som selv har tre børn i alderen 13 til 21 år, en hund og hustruen Helle.

Han ved samtidig, hvor meget uddannelse betyder.

- Det er også et vigtigt punkt for mig, og jeg brænder for at skabe de bedste rammer. Se bare på Slagelse, hvor vi med campus nok ikke helt har gennemskuet, hvor stort det egentlig bliver for kommunen og byen, mener Stén Knuth, der som Venstre-mand også har erhvervslivet i fokus.

Det skal sikres bedre kår. Særligt på infrastruktur-siden.

- Når vi udvider ved Rønnede, må vi også kunne gøre det fra syd til nord her på Vestsjælland. Det er vigtigt med gode veje, så vores erhvervsdrivende kan blomstre. Har virksomhederne det godt, har kommunen, hvori de ligger, det også. Det skal vi huske, siger folketingskandidaten, der konstaterer, at han sagtens kan få tid til både byråd og Folketinget, om end han dog bliver nødt til at kvitte udvalgsposterne i kommunalt regi.

- Jeg vil ikke være anonym derinde, så der bliver nok ikke tid til alle de udvalgsposter, jeg har i dag i Slagelse Kommune. Det kræver samtidig nogle samtaler på hjemmefronten. Når min kone siger, at det er nu, så gælder det om at høre efter. Man skulle nødigt splitte sig selv ad, slutter han.

Stén Knuth arbejder til daglig som projektleder og konsulent hos KL Specialservice i Slagelse.