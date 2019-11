To juni-dage i træk var der tæt på Kvarterhuset voldsomme opgør med brug af kniv og trækølle. Tre mænd alle med arabisk baggrund kræves idømt fængsel. Volden på Motalavej har sammenhæng med overfaldet ved spillestedet Jokeren på Linde Alle, hvor fem yngre mænd alle med arabisk baggrund netop er idømt fængsel på samlet over syv års fængsel. Blandt de dømte var et offer for trækøllevolden på Motalavej.

Kniv- og køllevold på central del af Motalavej

Anklager kræver tre mænd med arabisk baggrund idømt fængsel for voldelige opgør med kniv og trækølle ved Kvarterhuset midt på Motalavej. Sammenhæng med overfald på Linde Alle, hvor fem samlet fik over syv års fængsel. Den ene anklagede hoppede ud ad vindue i retten.

