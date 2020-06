Send til din ven. X Artiklen: Knapt så erhvervsvenlige Slagelse rutsjer nedad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Knapt så erhvervsvenlige Slagelse rutsjer nedad

Slagelse - 22. juni 2020 kl. 21:30 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke godt nyt at hente for Slagelse Kommune i den seneste undersøgelse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed, som hvert år vurderes af organisationen Dansk Byggeri.

Her er Slagelse på et år faldet fra en placering som nummer 38 til en plads som nummer 53 blandt landets 98 kommuner. Ser man tilbage til 2018 er faldet meget større, idet Slagelse her indtog en placering som nummer 26.

Sammenligner man med andre kommuner på Sjælland, så ligger Solrød, Lejre, Køge, Sorø, Guldborgsund, Ringsted, Holbæk, Kalundborg og Lolland i den mest erhvervsvenlige halvdel af landets 98 kommuner, mens Faxe, Næstved, Vordingborg, Roskilde, Odsherred, Greve og Slagelse i den mindre erhvervsvenlige halvdel.

Favrskov er Danmarks mest erhvervsvenlige kommune 2020, mens Kerteminde er mindst erhvervsvenlig.

Byggesagsbehandling Rangeringen af de mest erhvervsvenlige kommuner er lavet ved at sammenligne 22 forskellige parametre om de enkelte kommuner.

Parametrene siger alle noget om, hvordan det er drive virksomhed i den enkelte kommune. Ikke alle parametre vægter lige tungt i beregningen af erhvervsklimaet. Dansk Byggeris medlemmer har vægtet den indbyrdes vigtighed af de enkelte parametre.

En af de rigtig vigtige er behandlingstiden på byggesager, og her er Slagelse faldet fra en placering som nummer 60 i 2019 til nummer 68 i år.

Tilbage i 2018 lå man som nummer 41.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) mener dog, at der her er udsigt til en forbedring for kommunen.

- Sidste år vedtog vi netop, at der skulle bevilges tre milloner kroner i budgettet for 2020 til at forøge kapaciteten på dette område, fordi vi kunne se, at der var meget pres på. Men måske er det ikke helt slået igennem endnu, eller også er der sket det positive, at der er kommet endnu mere byggeri i gang end ventet, siger borgmesteren.

Vi skal lære af det Han siger generelt, at kommunen skal lære af den slags undersøgelser.

- Det er også et vigtigt led i vores nye organisationsprojekt, at vi hele tiden skal se på, hvordan det vi laver kan forbedre servicen overfor borgere og virksomheder. Samtidig snakker vi med de lokale virksomheder om, hvordan de kan komme til at lave flere opgaver for kommunen, siger borgmesteren.

Tilfreds erhvervsformand Formand for Slagelse Erhvervsråd, advokat Helge Poulsen, har tidligere rettet kritik mod kommunen i forbindelse med undersøgelser foretaget af Dansk Inudstri, der i lighed med Dansk Byggeri laver en årlig rangering af kommunernes erhvervsvenlighed.

Han var mandag ikke bekendt med den nye undersøgelse fra Dansk Byggeri, men han siger, at han ikke har hørt kritik fra medlemmer af sagsbehandlingstiden i byggesager.

- Tværtimod må jeg, måske lidt uvant, rose kommunen for de tiltag, som man har taget i forbindelse med corona-situationen. Her er der stor ros fra byggevirksomhederne for, at man har rykket byggeopgaver frem, og samtidig er der stor tilfredshed med, at kommunen har ændret på betalingsfristerne, så firmaerne hurtigere får deres penge, når de har udført arbejde for kommunen, siger Helge Poulsen.

