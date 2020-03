Klunsbar smider håndklædet i ringen

- Som følge af hele covid-19 situationen er vi blevet enige om at ophøre vores butik i Slagelse. Det er en beslutning, som er forbundet med stor ærgrelse og en del afmagt, men da vi ikke har været forberedte på dette scenarie, ser vi desværre ikke andre muligheder. Vi vil gerne takke alle vores trofaste kunder, som har besøgt os siden vi åbnede.

- Vi har haft en enkelt kunde inde i butikken i en hel uge, og det er altså ikke nok til at fortsætte, konstaterer han.

- Jeg tror, de kommer for sent. Jeg har endnu ikke fået læst op på alle de mails, jeg har fået, men jeg tror desværre ikke, det vil hjælpe, siger han.

Indtil da vil det forsat være muligt at besøge butikken på Smedegade, som også indeholder en nyetableret pakkeshop.

Udover klunsbar og netbutikken driver de to også netbutikken »arbejdskluns.dk«, der, som navnet antyder, er en forretning for arbejdstøj.

Lige nu prøver klunsbar at komme af med varelageret - blandt andet ved at tilbyde ophørsudsag på nettet.

- I kraft af statsministerens udmelding tirsdag vil der kun være ophørsudsalg på vores hjemmeside, dette for at mindske risikoen for os alle. Når alt dette er overstået, vil tilbuddet også gælde i butikken, slutter Martin Refsgaard.