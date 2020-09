Den amerikanske fodboldklub Slagelse Wolfpack vil bruge støttekroner til at afholde en række »åben hus«-arrangementer i skolernes efterårsferie. Formålet er at give børn og unge mulighed for at lære sporten at kende - og tiltrække nye medlemmer. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Klub modtager støttekroner: Vil rekruttere flere unge medlemmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klub modtager støttekroner: Vil rekruttere flere unge medlemmer

Den amerikanske fodboldklub Slagelse Wolfpack har modtaget støttekroner, som skal bruges på at rekruttere nye medlemmer. Amerikansk fodbold kan spilles af alle, siger sportschef, der dog særligt er på jagt efter de unge medlemmer.

Slagelse - 07. september 2020 kl. 12:57 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

22.600 kroner. Så meget tikker ind på kontoen hos Slagelse Wolfpack, som har fået bevilget midler fra DIF og DGI's foreningspulje. Og de rækker langt.

Med bevillingen kan den amerikanske fodboldklub i Slagelse nemlig se frem til at komme i gang med en »fokuseret ungdomsrekruttering« i skolernes efterårsferie.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Konkret betyder det, at klubben i uge 42 vil afholde en række »åben hus«-arrangementer fordelt på forskellige aldersgrupper, hvor både børn og unge i alle aldre får mulighed for at lære sporten og Slagelse Wolfpack som forening at kende.

Brug for alle slags spillere - Der vil være oplysning om sporten, aktiv deltagelse i sporten og så noget socialt hygge bagefter, oplyser sportschef René Gundsø i pressemeddelelsen.

Ifølge sportschefen fra Slagelse Wolfpack håber klubben, at arrangementerne vil give flere lyst til at dyrke sporten, der særligt på TV for nogle kan se voldsom ud. Amerikansk fodbold er nemlig for alle, siger han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Amerikansk fodbold er for alle, siger sportschef i Slagelse Wolfpack, René Gundsø. Også piger. Foto: Jan Holm



- Vi håber med disse arrangementer at komme i kontakt med en masse nye børn og unge mennesker i alderen 8 til 19 år og vise dem vores sport og fællesskab, hvor alle er velkomne, og hvor alle kan finde en rolle på holdet, forklarer Réne Gundsø og peger på, at der er brug for både »store, små, tykke og tynde« samt »både drenge og piger« i klubben.

Overvejer at udvide - ALLE kan være med i sporten. Og skulle der så være forældre eller andre voksne som kunne tænke sig at hjælpe med foreningsarbejdet så siger vi bestemt ikke nej tak, lyder det ifølge sportschef René Gundsø.

I Slagelse Wolfpack er der i øjeblikket cirka 100 medlemmer, og »åben hus«-arrangementerne vil blive offentliggjort på klubbens offentlige Facebook-side samt klubbens egen hjemmeside, www.safc.dk.

Der vil i første omgang være plads til 30 deltagere per »åben hus«-arrangement, oplyser klubben i udsendte pressemeddelelse.

- Men skulle det vise sig, at der er større interesse for vores events, så må vi se på mulighederne for at udvide, skriver klubben afslutningsvis.