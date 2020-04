Se billedserie Ejer af Gartneriet Spiren, Marianne Rostén, viser et smukt eksemplar af en påskeklokke frem. Foto: Solveig Hansen

Klokkerne blomstrer i påsken

Slagelse - 06. april 2020 kl. 07:19 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stigsnæs: Helleborus Orientalis er navnet på latin. Og påsken er ofte det tidspunkt på året, hvor planten imponerer sine omgivelser mest med sine smukke blomster, der kan variere bredt i sin farvepragt. Nogle har spidse blade, andre afrundede. Nogle er ensfarvede, hvor andre har prikker. Og ved en af naturens luner, har nogle iført sig «præstekrave« rundt om støvdragerne. Med andre ord er påskeklokker én art af Helleborus som kan lidt af hvert.

For et par uger siden skulle den have haft sin egen festival på Stigsnæs i Gartneriet Spiren, hvor der plejer at dukke fans op fra hele Danmark - og mere til.

Festival aflyst - Det var vi selvfølgelig nødt til at aflyse, siger Marianne Rostén, der på sit »glaskontor« på Fornetoftevej hver dag er omgivet af skønne påskeklokker. Ringer gør de ikke, men med lidt god vilje ligner blomsterne små klokker.

- Der er jo ikke noget at gøre ved det, siger Marianne Rostén, der netop nået at være vært ved en festival for vintergækker i februar, inden corona overtog dagsordenen - også i det 2000 kvadratmeter store drivhus langt ude på landet.

Men modsat mange andre, har Marianne Rostén valgt at holde åbent - netop da plads ikke er en mangelvare i drivhuset.

Også søndag var der åbent, og her kom der blandt andet besøg fra både Solrød, Roskilde og Skælskør.

Godt for sanserne - Jeg er med til at passe Danmarks største sansehave ved Christiansminde Plejecenter i Solrød, hvor vi i forvejen har mange både juleroser og påskeklokker her fra Spiren, siger Maybritt Nielsen, der denne dag har lokket to af sine venner fra Roskilde med til Stigsnæs.

- Vi er i gang med at omlægge en del af vores forhave, og der vil vi plante en god blanding af juleroser og påskeklokker, siger Hanne Tolstrup, der hurtigt får stillet de første udvalgte eksemplarer i trillebøren.

Til daglig er hun frivillig i sansehaven i Ringsted Krisecenter, hvor både roser og klokker også er med til at gøre en forskel på deres egen stille og insisterende facon.

Gerne flere farver - Det er en god idé at blande farverne lidt, for på den måde lægger man mere mærke til dem hver især, rådgiver Marianne Rostén, mens hun og dagens kunder bevæger sig rundt mellem de mange blomster i god afstand fra hinanden.

- Jeg har fået et gavekort, som jeg skal have brugt, lyder det i stedet fra Inge Spendrup, der sammen med sin mand, Freddy Spendrup, har valgt at tage turen til Stigsnæs, efter først at have tjekket gartneriets hjemmeside i forhold til åbningstider.

- Jeg har allerede flere i haven i tre forskellige farver, siger Inge Spendrup, inden hun sonderer blomst på blomst.

Sæsonen er jo ved at være slut for i år, og blomsterne mister efter at være sprunget ud gradvis deres farve, siger Marianne Rostén, der viser hvor stor forskel der er på en blomst på den samme plante, alt efter hvor længe det er siden, at den er sprunget ud.

I øjeblikket sælger hun også blomster gennem sin veninde, Sara Mau, der i sin have i Bagsværd, sælger de smukke blomster fra Spiren.

Den 8000 kvadratmeter store sansehave ved Christiansminde Plejecenter i Solrød har normalt åbent for offentligheden den første søndag i hver måned.