Gitte Hansson ejer Salon Gitte i Slagelse og er en af mange, som må arbejde fra tidlig morgen til sen aften for at nå de fleste kunder, inde frisører og skønhedsklinikker lukker ned mandag. Nedlukningen kom som et chok, lyder det. Foto: Fleur Sativa

Klinikker og frisører har travlt før nedlukning: Kunder VIL klippes

Fra på mandag er det ikke længere muligt at få tid til en klipning eller lakering af neglene. Det mærker frisører og skønhedsklinikker, som i weekenden har ekstra travlt. Flere udvider åbningstiden for at nå alle kunder.

Slagelse - 19. december 2020 kl. 08:02 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Når der skal danses om juletræet og fyres nytårskrudt af, er det ikke helt ligemeget, hvordan man ser ud. Heller ikke, selv om coronavirus i år ændrer en smule på festlighederne.

Det mærker flere frisører og skønhedsklinikker, som havde kalenderen fuldt booket frem til nytåret. Og som nu har været nødt til at ombooke kunder og arbejde ekstra denne weekend.

Fra og med på mandag og indtil videre til og med den 3. januar må de som følge af nye coronarestriktioner nemlig ikke holde åbent.

I Salon Gitte på Slotsgade i Slagelse har frisør Gitte Hansson derfor været nødt til at udvide åbningstiderne, så hun kan nå så mange kunder som muligt.

- De (kunderne, red.) begyndte allerede at ringe onsdag eftermiddag før statsministerens pressemøde. Og så måtte jeg ellers til at gøre plads i kalenderen, forklarer hun og peger på, at dagene til og med søndag nu er booket med kunder fra tidlig morgen til sen aften.

- Men jeg når ikke at få plads til alle. Det kan ikke lade sig gøre, fortæller Gitte Hansson, som mister flere arbejdsdage og nu må skuffe kunder, der ikke får lokkerne til at sidde, som de vil have dem, inden det nye år.

Kunder skal være heldige Og er det i stedet neglene eller kuløren, der skal forskønnes, skal kunder også være heldige, hvis det skal kunne lade sig gøre.

På samme gade som Salon Gitte ligger »Hudplejeklinik S.K.Ø.N«, som tilbyder en lang række skønhedsbehandlinger. Her er kalenderen også fyldt op hele weekenden, selv om åbningstiderne er udvidede. Artiklen fortsætter efter billederne...

Camilla Høiberg har som mange en fuldt booket kalender. Foto: Fleur Sativa

Ejerne af Hudplejeklinik S.K.Ø.N. på Slotsgade i Slagelse havde planlagt at holde en friweekend. Men det blev hurtigt ændret efter statsminister Mette Frederiksens (S) pressemøde onsdag. Foto: Fleur Sativa

- Vi troede faktisk, at vi skulle have en friweekend. Men det blev hurtigt ændret, siger Camilla Høiberg, der åbnede skønhedsklinikken i Slagelse sammen med Charlotte Larsen for mindre end to måneder siden.

"(...) det er tydeligt, at det stadig er vigtigt for folk at se godt ud"

Her midt i december har de dog fået etableret en »solid kundekreds«. Og derfor var kalenderen frem mod nytåret også fyldt med alt fra spraytanbehandlinger til farvning af bryn og vipper.

Den travle weekend skyldes altså, at kunder har fået ombooket deres bestilte tider i sidste øjeblik, så de kan nå at få behandlingerne.

- Det bliver jo ikke den samme jul eller det samme nytår, som vi er vant til. Men det er tydeligt, at det stadig er vigtigt for folk at se godt ud, siger Camilla Høiberg

Chokmelding For både hende og Charlotte Larsen samt Gitte Hansson, der ejer frisørsalonen på den modsatte side af vejen, kom Mette Frederiksens nedlukning af det liberale erhverv som en chokmelding.

For de to førstnævnte særligt, fordi de er nystartede.

- Det er selvfølgelig ikke ret sjovt. For selvfølgelig kommer vi til at kunne mærke det, fortæller Camilla Høiberg, som fra »Hudplejeklinik S.K.Ø.N.« dog vil sælge gavekort og produkter som eksempelvis make-up og hudplejeprodukter, så længe det er tilladt. Det vil sige frem til den 25. december, hvor også alle udvalgsvarebutikker lukker som led i yderligere restriktioner.

Foreløbig vil også de gælde frem til og med den 3. januar.

- Desværre siger min mavefornemmelse mig lidt, at det vil blive udvidet til at gælde i længere tid. Det har vi set flere gange tidligere, vurderer Camilla Høiberg.

Kunder valfarter denne weekend til landets skønhedsklinikker for at få en sidste skønhedsbehandling inden jul og nytår. Foto: Fleur Sativa

Camilla Høiberg fra »Hudplejeklinik S.K.Ø.N.« vil sælge gavekort og produkter som eksempelvis make-up og hudplejeprodukter, så længe det er tilladt. Det vil sige frem til den 25. december, hvor også alle udvalgsvarebutikker lukker som led i yderligere restriktioner. Foto: Fleur Sativa