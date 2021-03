Den 30. oktober slog Anja Salomonsen dørene op til »Erase Laser Clinic« her på Løvegade i Slagelse. Her hjælper hun blandt andet kvinder med uønsket hårvækst, og derfor glæder både hun - og hendes kunder - sig til genåbningen af de liberale erhverv den 6. april.

Klinikejere jubler over genåbning - det samme gør deres kunder

Den 6. april må landets frisører og skønhedsklinikker genåbne for første gang siden december. Noget, der vækker glæde hos særligt små nystartede erhvervsdrivende - og også blandt kunderne, der plejer at få hjælp til alt fra uønsket hårvækst til svære hudproblemer.

