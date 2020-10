Ann Bech Andersen startede Kom Ann i 2006 som udkørende ansigtsbehandler, men rykkede siden ind her på Rosengade i Slagelse . Nu flytter klinikejeren snart ind i nye lokaler - og vender tilbage til dét, hun altid har brændt for: At have fokus på hudpleje. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Klinikejer klogere af corona: Nu vil hun genfinde roen

Efter 13 år på samme adresse flytter Kom-Ann på Rosengade ind i nye lokaler. Flere behandlingstilbud stopper. For i det nye skal der være mere tid til kunden, slår klinikejer fast efter at corona har lært hende andre prioriteringer.

»Ding dong«. Dørklokken lyder, så snart man træder ind over dørtrinnet på Rosengade 5 i Slagelse. Præcis, som den har gjort det de sidste snart 13 år.

Men til foråret rykker skønhedsklinikken Kom-Ann i nye lokaler. Og Ann Bech Andersen, der ejer klinikken, vil fremadrettet fokusere på ansigtsbehandlinger. Eller sagt med andre ord: »Dét, som hun er bedst til«, hvis man skal citere klinikejeren, der blandt andet er uddannet kosmetolog og ansigtszoneterapeut.

- Det er jo det, som jeg brænder for og altid har brændt for. Så derfor giver det rigtig god mening, at jeg dedikerer min tid til det, forklarer Ann Bech Andersen, der startede Kom-Ann tilbage i 2006 under sloganet »Din rullende hudpleje«.

Vil genfinde roen Her kørte hun ud til blandt andet plejecentre og bosteder for at tilbyde ansigtsbehandlinger til borgere, der ikke selv havde mulighed for at rejse efter det.

- Men de havde virkelig en stor glæde af den ro, de fik gennem behandlingerne, forklarer Ann Bech Andersen, der dog stoppede sit koncept, da det var for besværligt at skabe kontakten til kunderne, da denne ofte gik gennem det kommunale.

Men netop roen er det, som hun håber at finde tilbage til, når hun flytter i nye lokaler 800 meter væk fra adressen på Rosengade, hvor hun har opsagt lejemålet med cirka et halvt års opsigelse. Artiklen fortsætter efter billedet...

Kom-Ann har ligger på Rosengade i Slagelse i snart 13 år.



Lokalerne, hun flytter sin klinik til, er en del af et større hus til beboelse, som Ann Bech Andersen har købt som et forælderkøb til sin datter. I en del af huset vil klinikken skulle ligge.

Den nye placering giver mere plads i form af ekstra kvadratmeter. Og så giver den færre »forstyrrelser«, forudser kinikejeren.

Klogere efter corona - Her (på Rosengade, red.) kommer der jo også kunder ind direkte fra gaden. Og det er altid dejligt. Men hver gang dørklokken går, forstyrrer den de behandlinger, man har gang i, fortæller Ann Bech Andersen.

Med ny adresse til foråret, som modsat den nuværende ikke ligger direkte ud til en gågade, forventer hun derfor at få mere tid til den enkelte kunde. Og det glæder Ann Bech Andersen sig til. Også for hendes egen skyld.

Efter coronavirus lukkede hendes klinik ned tidligere på året, mærkede hun nemlig pludselig, hvordan hun over længere tid »har løbet lidt for stærkt«, som hun selv beskriver det.

I fremtiden vil der af den grund blive skåret ned på behandlinger, så klinikken blandt andet ikke vil tilbyde massage og spraytan. Førstnævnte er allerede ophørt fra den 1. oktober, mens sidstnævnte stopper omkring årsskiftet. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ann Bech Andersen har altid følt, at hun har gjort en forskel med sine ansigtsbehandlinger. Derfor vender hun tilbage til at have fokus på det fra foråret.



Gør en forskel Med fokus på ansigtsbehandlinger, som fra starten har været DNA'et i Kom-Ann, ønsker Ann Bech Andersen at gøre en forskel. Og selv om det kan lyde af store ambitioner, er det faktisk det, hun oplever at gøre.

Kunder, som benytter ansigtsbehandlinger, kommer nemlig ofte med et problem: Det kan være sig svær acne, pigmenteringsfejl eller den kroniske inflammatoriske hudlidelse Rosacea.

- Det er ofte noget, som har plaget dem i lang tid, så jeg bliver simpelthen så glad, når man kan se på før-/ og efterbilleder, hvilken forskel de rette behandlinger og de rette produkter kan gøre for huden, forklarer Ann Bech Andersen, der dog ikke kun oplever at gøre en forskel, der er synlig for øjet.

- Jeg oplever, at folk bliver gladere og mere udadvendte. Og de tør også at stå mere op for dem selv. Så det bliver jeg jo bare altid virkelig glad for, slår klinikejeren fast.