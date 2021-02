Ann Bech Andersen startede i 2006 som udkørende ansigtsbehandlinger. Med ny adresse på Hansensvej i Slagelse under navnet Kom Ann skal kunden tilbage i fokus - og hun tripper derfor for at få lov til at åbne op for behandlinger. Også af økonomiske årsager. Foto: Anders Ole Olsen

Klinikejer klar med nye lokaler - men bremses af corona

Skønhedsklinikken Kom Ann er flyttet efter 13 år med adresse på Rosengade i Slagelse. Nu venter ejeren blot på at tage de nye lokaler i brug. For corona bremser åbningen.

Slagelse - 05. februar 2021

- Der er 100 kvadratmeter. Før havde vi 60. Så det bliver noget større.

Klinikejer Ann Bech Andersen er tirsdag forbi Hansensvej i Slagelse. For her - i nummer 10 - er hun flyttet ind med skønhedsklinikken Kom Ann, der ellers de sidste 13 år har ligget i byens centrum på Rosengade.

Men foreløbig må hun være alene om at beundre de nye omgivelser.

- Vi er faktisk på plads. Men vi kan jo ikke åbne. Og det er superærgerligt, når man bare brænder for at komme i gang, slår Ann Bech Andersen fast.

Situationen er dog sværere endnu og begrænser sig ikke kun til det ærgerlige.

Tredobbelt boligudgift For med flytningen står Ann Bech Andersen pludselig i en kort periode med tre boligudgifter - én privat, en anden til det opsagte lejemål på Rosengade og nu altså en tredje til de nye lokaler.

Selv om hun får del i regeringens hjælpepakker giver det derfor sig selv, at hjælpen langt fra dækker alt. Artiklen fortsætter efter billedet...

De nye lokaler er ifølge Ann Bech Andersen både nyere, lysere og varmere. Men de giver hende også for en periode en ekstra boligudgift, som er en udfordring at dække, mens hun i øjeblikket er tvunget til at holde lukket. Når hun åbner, skal lokalerne dog give mere tid og mere ro til hver enkelt kunde, siger hun. Foto: Anders Ole Olsen

- Man går jo og får lidt ondt i maven. For jo længere det trækker ud, jo sværere bliver det økonomisk. Sådan er det jo, forklarer Ann Bech Andersen. Hun traf beslutningen om at flytte ind i de nye lokaler, før det blev meldt ud, at det liberale erhverv skulle lukke ned - for anden gang - som følge af coronavirus.

- Men jeg må tage det, som det kommer. Og så må vi gøre det så godt, som vi kan, når vi kommer i gang, forklarer klinikejeren, der med egne ord glæder sig til at vise kunder "varmen og roen fra de nye lokaler":

Mere ro og nyt fokus - Der er bare en helt anden stemning med for eksempel et lille fransk cafésæt og hygge på en anderledes måde. Lokalerne er nyere, lysere og varmere. Og der er en anden ro, beskriver Ann Bech Andersen.

I 2006 startede hun Kom Ann som udkørende ansigtsbehandler, før hun første gang flyttede ind i fysiske lokaler på Rosengade i Slagelse i 2008.

"Da vi lå midt på gågaden, var der mange forstyrrelser, hver gang dørklokken lød. Det bliver anderledes med den nye placering"

De nye lokaler er en del af privat beboelse og ligger derfor ikke længere ud mod nogen gågade.

For netop roen er fokus for Ann Bech Andersen, som samtidig med flytningen derfor har skåret ned på sine behandlinger, så hun i dag blandt andet ikke længere tilbyder massage eller spraytan.

Fremadrettet vil hun således fokusere på det, hun oprindeligt startede med: Netop ansigtsbehandlinger.

En del af oplevelsen - Jeg vil også stadig tilbyde specialbehandlinger som diamantslibning, oxygenbehandlinger og japansk lifting. Men formålet er at komme ned i gear og skabe mere ro omkring hver enkelt behandling, forklarer Ann Bech Andersen, som også fortsat vil tilbyde voksbehandlinger samt behandlinger af bryn og vipper.

Den største ændring er altså derfor de nye lokaler, mener klinikejeren.

- Da vi lå midt på gågaden, var der mange forstyrrelser, hver gang dørklokken lød. Det bliver anderledes med den nye placering, vurderer hun og peger på, at roen er vigtig.

- Når man laver ansigtsmassager eller japansk lifting, så er det ogå på mange måder en mental opladning for kunden. Det er en del af oplevelsen, og det kræver fordybelse og ro, siger Ann Bech Andersen.

Siden hun i 2006 startede som ansigtsbehandler under sloganet "Din rullende hudpleje" har ambitionen nemlig altid været at skabe nærhed og forandring med kunden i fokus.

Vil gøre en forskel Dengang kørte hun derfor blandt andet ud til plejecentre og bosteder for at tilbyde ansigtsbehandlinger til borgere, der ikke selv havde mulighed for at rejse efter det.

For Ann Bech Andersen er det på den måde vigtigt at gøre en forskel.

"(...) der kan vi se, at det giver kunderne et kæmpe mentalt løft, når de får en pænere hud. Og det gør også mig glad."

- Ann Bech Andersen, ejer, Kom Ann - Ann Bech Andersen, ejer, Kom Ann - Jeg bliver drevet af de resultater, jeg ser. Over tid kan man skabe en helt anden glød, en anden struktur og et andet udtryk, når man arbejder rigtigt med huden. Og det er jeg fascineret over, fortæller hun og peger på, at forandringerne ofte ikke kun er fysiske:

- Nogle gange kommer folk ind med for eksempel svær acne. Og der kan vi se, at det giver kunderne et kæmpe mentalt løft, når de får en pænere hud. Og det gør også mig glad, fastslår Ann Bech Andersen.

- Så jeg håber og krydser fingre for, at vi snart kan åbne, uddyber hun.

Ann Bech Andersen åbnede under sidste nedlukning en webshop under kom-ann.dk med mulighed for levering af skønhedsprodukter. Webshoppen er ikke berørt af den nuværende nedlukning.