Med skønhedsklinikken »Hudplejeklinik S.K.Ø.N« leaser Charlotte Larsen fra Slagelse flere maskiner og betaler en månedlig husleje. Derfor er hun glad for igen at kunne betjene kunder, da hun har takket nej til statens hjælp. Foto: Fleur Sativa

Klinikejer frygter regning - har brugt 100.000 fra opsparing

Frygten for at stå med en regning på et senere og uventet tidspunkt har afholdt klinikejeren Charlotte Larsen fra at søge om hjælpepakker. I Jylland har en frisør allerede stået med håret i postkassen, og også Dansk Erhverv bekymres på de erhvervsdrivendes vegne.

Slagelse - 16. april 2021 kl. 06:37 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

En velment og vigtig håndsrækning. Sådan har regeringens hjælpepakker fra start været ment, som de løbende er blevet tilbudt til landets erhvervsdrivende - store som små - i løbet af coronakrisen. Men selv om der har været mulighed for at søge om kompensation for tabt omsætning til at dække ting som faste udgifter og løn til personale under både første og anden nedlukning af Danmark, er det ikke alle, der har taget imod regeringens hjælpende hånd.

