For tre år siden rykkede Skælskør Fysioterapi & Træning ind her på Skovvej. Nu rykker de ud igen for at samle sig kun på Smidstrupvej. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Klinik med fysioterapi og træning samler sig igen under ét tag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klinik med fysioterapi og træning samler sig igen under ét tag

Efter et par år på to adresser, samler Skælskør Fysioterapi & Træning sig igen på blot én adresse: Smidstrupvej 7. Huset på Skovvej 22 bliver samtidig sat til salg.

Slagelse - 13. februar 2021 kl. 08:45 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

I 2017 valgte Morten Lynge Madsen og Carsten Fugl, der er fælles ejere af Skælskør Fysioterapi & Træning at udvide deres forretning på Skovvej 22, hvor Sol & Fitness indtil da havde adresse.

Tanken var at skabe bedre plads for holdtræning - herunder spinning og yoga, da der på Smidstrupvej 7 ikke hverken var eller for nuværende er plads til de store armbevægelser i den henseende.

Idéen har i følge Carsten Fugl vist sig både at være en succes og ikke at være det.

- Vi har haft fulde hold og stor efterspørgsel, men samtidig må vi erkende, at det ikke har været en optimal løsning at være på to adresser på samme tid, siger Carsten Fugl.

Han har gennem årene både fået ros for træningsfaciliteterne på Skovvej, men også ris for ulejligheden ved for nogle at skulle bevæge sig fysisk mellem de to adresser mellem for eksempel individuel behandling og efterfølgende træning.

Vejet for og imod - Vi har selvfølgelig vejet for og imod beslutningen om igen at samle os på en adresse, men nu har vi altså valgt, at det er sådan, det bliver, siger Carsten Fugl, der håber og tror, at der i fremtiden kan blive tale om at udvide på Smidstrupvej, da Skælskør Fysioterapi & Træning er i løbende dialog med Slagelse Kommune i forhold til netop den problematik.

- Vi mangler sådan set stadig plads på Smidstrupvej, men vi er i en proces med både de læger, der holder til i huset og Slagelse Kommune, og måske og forhåbentlig kan det i løbet af et par år ende ud i en løsning til gavn for alle parter, siger Carsten Fugl.

At huset på Skovvej også er dyrt i forhold til de relativ få timer, det faktisk bliver brugt til holdtræning, lægger Carsten Fugl heller ikke skjul på.

- Nu rykker vi træningen tilbage til Smidstrupvej, rykker lidt rundt på tingene, og så glæder vi os til, at vores mange heldigvis glade brugere kan fortsætte deres træning her på Smidstrupvej, siger Carsten Fugl, der i den forbindelse vil sørge for, at der stadig er nogle cykler med både skærm og app til indendørs træning på Smidstrupvej til erstatning for den holdtræning, der desværre ikke længere bliver en mulighed i fremtiden.

Huset på Skovej forventes at blive sat til salg inden for relativ kort tid.