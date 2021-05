Klar med smørrebrød igen

Det er ægteparret Tom og Lone Knudsen fra Hemmeshøj, der sammen med et par smørrebrødsjomfruer vover pelsen og vil forsøge at genoplive smørrebrøds-traditionen på Rosengade.

Også udlejeren, Frank Bo Hansen, Slagelsetryk, er glad for, at der igen kommer liv i de tomme lokaler:

- Jeg tror, mange har savnet smørrebrøds-forretningen på Rosengade, så jeg er rigtig glad for, at det nu sker noget igen, siger han.

En medarbejder fortalte, at man nok skulle nå at blive klar - og at man forventede at servere en såkaldt »stjernekaster« (stegt fiskefilet med røget laks og rejer) som åbningstilbud.