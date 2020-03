I en tid med lancering af nationale hjælpepakker på stribe er nu også Slagelse Kommune parat til at yde sit. Man vil nu støtte erhvervs, kultur- og foreningsliv samt aktiviteter i lokalområdet med stor millionpulje. Foto: Kenn Thomsen

Klar med lokal hjælpepakke på 50 millioner kroner

Slagelse - 30. marts 2020 kl. 14:13 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som et supplement til nationale hjælpepakker etableres der nu en lokal hjælpepakke på 50 millioner kroner, der yderligere kan være med til at understøtte det lokale erhvervsliv, kultur- og foreningsliv samt aktiviteter i lokalområdet.

Det er konklusionen på et møde i Slagelse Kommunes økonomiudvalg søndag eftermiddag, hvor politikere har vendt tommelfingrene i vejret med formålet at imødekomme eksempelvis virksomheder, der for tiden tynges og har ondt i økonomien alene på baggrund af de hug, coronakrisen giver.

- Ved udvælgelse og prioriteringen af indsatser i det kommunale system skal det tydeligt fremgå, at hjælpen bevilges på grund af coronaepidemien og tilstødende konsekvenser heraf og ikke for, at et område generelt er nødlidende, lyder det i aftalepunktet, der beskriver, at der skal være tale om »midlertidige indsatser, gerne med hurtige/kortsigtede effekter, idet man må forvente at økonomien vil normaliseres på sigt.«

Ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S) er det endnu et tiltag af mange, der skal gøre vejen ud af coronavirussens kløer lettere. Allerede i sidste uge frembragte Venstre et lignende forslag med hjælp til forenings- og fritidslivet svarende til 25 millioner kroner.

- Det er rigtigt. Men det duer ikke, at vi ser på et begrænset område. Vi skal kigge der, hvor coronakrisen har en negativ indvirkning, siger han.

Skub i erhvervslivet Allerede har Slagelse Kommune fremrykket flere opgaver. Det være sig vedligeholdelsesopgaver og anlægsopgaver, hvormed lokale virksomheder, herunder håndværkere, kan komme i sving i en tid, der ellers præges af stilstand og usikkerhed.

- Vi rykker projekter frem - det kan i sig selv forbedre likviditeten hos virksomhederne, siger borgmesteren.

De politiske fagudvalg drøfter i disse dage, hvordan deres respektive områder kan komme i spil.

- Skal der prioriteres mellem indsatserne, vil det veje tungest, at der samtidig kan peges på en »kommunal eller lokal merværdi« for så bred en gruppe som muligt - og det skal sikres, at det kan foregå ubureaukratisk og transparent og så vidt muligt uden forskelsbehandling, lyder det endvidere i aftalen.

Økonomiudvalget mødes igen på torsdag og drøfter mulige tiltag.

Hvor kommer pengene fra? På byrådsmødet i sidste uge skød et flertal Venstres forslag om at tage af de millioner, som kommunale virksomheder overfører fra år til år, ned. Det bliver dermed ikke skoler og lignende, der skal betale som sådan.

I stedet er det de kommunale centre, eksempelvis Center for Børn og Unge og andre, der må holde for.

Her vil 30 millioner kroner, der er overført »uden begrundelse«, ryge i hjælpepuljen. De øvrige 20 millioner kroner tages af kassen.

- Det er nogle penge hos centrene, som overføres, uden at de skal bruges, og uden der derfor ligger en begrundelse for, hvorfor de er overført. Skulle vi ikke bruge dem til noget mere krisehåndtering nu, siger John Dyrby Paulsen.

Økonomiudvalgets beslutning vækker optimisme hele vejen rundt.

- Det er den helt rigtige vej at gå. Det er det, vi i Venstre har ment hele tiden, så jeg er glad for, at vores dagsorden nu er god nok, siger gruppeformand Knud Vincents (V).

