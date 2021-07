Godkendt og grønt lys. Nu kan muslimer blive begravet i separat afdeling på Sct. Peders Kirkegård i Slagelse.

Klar med gravpladser: Muslimer får nu deres eget område på lokal kirkegård

Mens der fortsat ledes efter andre potentielle arealer til brug for gravpladser, kan herboende muslimer glæde sig over, at kirkegård er klar med flere hundrede kvadratmeter til brug for gravpladser.

Slagelse - 21. juli 2021 kl. 06:40 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det har været et ønske i flere år, og nu lader det til, at muslimer kan blive begravet ved siden af pårørende, slægtninge og trosfæller helt efter traditionelle forskrifter.

Provstiudvalget har godkendt indstilling og ansøgning fra Sct. Peders Kirkegård i Slagelse om etablering af muslimske gravpladser i et område af kirkegården, der blandt andet har indgang fra Mariendals Allé.

- Pladserne vil blive udlagt, efterhånden som vi får brug for dem. Det har hele tiden været sådan, at alle uanset trosretning kan blive begravet på en kirkegård. Men nu får de et særligt område af kirkegården, lyder det fra kirkegårdsleder Bent Nielsen.

Han glæder sig over at kunne være behjælpelig, efter at flere muslimske foreninger de seneste år har ytret ønske om gravpladser tilegnet netop muslimer.

- Men som sagt er det i forvejen ens for alle. Alle kan blive begravet på en kirkegård. Vi skeler hverken til politik eller religion. Heller ikke i denne sag, siger han.

21 kan blive til flere Formanden for Slagelse Multikulturel Forening, Bilal Biyik, har ad flere omgange rost initiativet og velviljen til at finde en løsning, selv om han slår fast, at der ikke skal herske nogen særregler for muslimer.

- Det er et ømt emne for mange, og dette er en god løsning, har han tidligere udtalt.

Til at starte med bliver der tale om 21 gravpladser fordelt på 300 kvadratmeter. Det område kan sagtens udvides til godt 1050 kvadratmeter, i og med der i forvejen er god plads på kirkegården.

Det kan altså blive til langt flere gravpladser, hvilket dog helt afhænger af efterspørgslen.

- Alle kan komme herud og spørge, hvilke muligheder der er. Når det er, udtages et gravsted, og vi går en tur på kirkegården, siger Bent Nielsen.

Flere områder i spil Det var i 2019, at Islamisk Trossamfund henvendte sig til Slagelse Kommune. Ønsket var at købe et 1.500 kvadratmeter stort stykke jord, der svarer til 300 gravpladser, og dermed gøre det muligt for muslimer i og omkring Slagelse at blive begravet efter de ritualer, der knytter sig til en traditionel muslimsk begravelse.

Lokale foreninger har ligeledes, og som beskrevet, fremsat ønske om, at det blev en mulighed på sigt.

Siden har man arbejdet i kulissen med flere forskellige muligheder i både Slagelse, Korsør og Skælskør. For nylig har man haft et seriøst blik på Byskovvolden og det nye boligområde Bakkevejskvarteret mellem Holbækvej og Ndr. Ringgade i Slagelse.

I mellemtiden har Slagelse Provsti imidlertid spurgt menighedsrådene rundt i kommunen, om der var nogen ledige kvadratmeter til brug for muslimske gravpladser.

Det var der på Sct. Peders Kirkegård, hvor bestyrelsen i juni behandlede og vendte tomlerne i vejret i forhold til at tilbyde 300 kvadratmeter i en separat afdeling af kirkegården.

Efterfølgende skulle der en udtalelse til fra Roskilde Stift, ligesom prostiudvalget skulle godkende ansøgningen. Det er nu sket.